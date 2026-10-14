Камень с пророчествами нашли в Турции: что на нем написано (фото)

На юго-западе Турции археологи обнаружили древний памятник, связанный с гаданием. На его четырёх сторонах высечены греческие надписи, содержащие 56 пророчеств, которые давали советы относительно болезней, путешествий, денег и личных решений.

Археологи обнаружили этот памятник в 2024 году во время раскопок агоры в древнем городе Кибира. Учёные установили, что этот памятник является примером астрагаломантии — древней формы гадания, основанной на бросании костей животных, пишет Arkeonews.

Высота памятника составляет 1,24 метра; он содержит обширный сборник наставлений и пророчеств, что дает редкую возможность увидеть, как люди искали божественного руководства в повседневной жизни.

Эта система основывалась на небольших костях животных, таких как овцы, козы и телята. Эти кости, известные как астрагалы, имели четыре стороны, которые использовались для гадания, и которым были присвоены числовые значения 1, 3, 4 и 6. Люди бросали пять костей одновременно, а затем сопоставляли полученную комбинацию с надписями, чтобы найти соответствующее предсказание.

На памятнике зафиксировано 56 возможных комбинаций, каждая из которых связана с определённым божественным посланием. В отличие от некоторых подобных надписей, найденных в других местах Анатолии, образец из Кибиры содержит числовые указания, необходимые для идентификации пророчеств.

Кости, известные как астрагалы, имели четыре стороны и использовались для гадания Фото: Wikimedia Commons

Одна комбинация несла особенно позитивное послание. Когда все пять костей выпадали на цифру "один", результат соответствовал пророчеству, связанному с Зевсом. Оно обещало мудрость и счастье, одновременно советуя человеку почитать Афродиту и Гермеса.

Другие результаты содержали предостережения. Некоторые отговаривали от начала путешествия или открытия бизнеса, в то время как другие обещали успех, выздоровление от болезни или безопасное возвращение того, кто находился вдали от дома. Вопросы не ограничивались только правителями или государственными делами. Простые люди также искали успокоения в отношении больных родственников, планов путешествий и финансовых решений.

Хотя этот процесс зависел от случайного падения костей, пророчества следовали устоявшимся литературным канонам. Многие из них были написаны греческим гексаметром — стихотворным размером, связанным с древними религиозными и литературными традициями.

Строительство памятника оплатил состоятельный меценат, чье имя не сохранилось. Фото: Gephyra

Памятник был связан с культом Гермеса. Надпись в верхней части указывает на то, что за возведение памятника, статуи Гермеса и окружающие украшения заплатил состоятельный меценат, чьё имя не сохранилось.

Гермес ассоциировался с путешествиями, торговлей, общением и гаданием с помощью жеребьёвки, что делало его идеальным образом для памятника, к которому обращались путешественники, купцы и другие посетители. Исследователи полагают, что изначально он стоял на агоре Кибиры или рядом с ней.

Памятник не оставался на прежнем месте навсегда. Спустя столетие строители использовали его в качестве части северной стены часовни на третьей террасе агоры. Археологи обнаружили его там в 2024 году.

Эта находка также вписывает Кибиру в более широкую традицию гадания на костях, распространенную по всей Анатолии. Примерно между 120 и 210 годами н. э. подобные системы использовались в таких городах, как Термессос, Кремна, Сагалассос и Перге. Надписи на них свидетельствуют о том, что общины во всём регионе использовали общие методы поиска божественного руководства, хотя отдельные города по-разному адаптировали тексты.

Исследователи полагают, что изначально памятник стоял на агоре Кибиры или неподалеку от нее Фото: Gephyra

Надпись из Кибиры очень напоминает образец из Кремны, но исследователи обнаружили различия в грамматике, формулировках и поэтическом ритме. Некоторые изменения, возможно, стали следствием ошибок каменотесов, тогда как другие могут свидетельствовать о намеренных исправлениях местных редакторов. Памятник из Кибиры представляет особую ценность, поскольку в сохранившейся последовательности сохранились числовые указания на сопоставление бросков костей с пророчествами.

Этот памятник дает представление о том, как религия влияла на повседневные решения жителей города в римскую эпоху. Сохранившиеся надписи фиксируют не только древний метод гадания, но и повседневные заботы людей, которые, как и современники, стремились получить определённую подсказку, когда будущее было неопределённым.

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