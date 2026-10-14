Камень с пророчествами нашли в Турции: что на нем написано (фото)
На юго-западе Турции археологи обнаружили древний памятник, связанный с гаданием. На его четырёх сторонах высечены греческие надписи, содержащие 56 пророчеств, которые давали советы относительно болезней, путешествий, денег и личных решений.
Археологи обнаружили этот памятник в 2024 году во время раскопок агоры в древнем городе Кибира. Учёные установили, что этот памятник является примером астрагаломантии — древней формы гадания, основанной на бросании костей животных, пишет Arkeonews.
Высота памятника составляет 1,24 метра; он содержит обширный сборник наставлений и пророчеств, что дает редкую возможность увидеть, как люди искали божественного руководства в повседневной жизни.
Эта система основывалась на небольших костях животных, таких как овцы, козы и телята. Эти кости, известные как астрагалы, имели четыре стороны, которые использовались для гадания, и которым были присвоены числовые значения 1, 3, 4 и 6. Люди бросали пять костей одновременно, а затем сопоставляли полученную комбинацию с надписями, чтобы найти соответствующее предсказание.
На памятнике зафиксировано 56 возможных комбинаций, каждая из которых связана с определённым божественным посланием. В отличие от некоторых подобных надписей, найденных в других местах Анатолии, образец из Кибиры содержит числовые указания, необходимые для идентификации пророчеств.
Одна комбинация несла особенно позитивное послание. Когда все пять костей выпадали на цифру "один", результат соответствовал пророчеству, связанному с Зевсом. Оно обещало мудрость и счастье, одновременно советуя человеку почитать Афродиту и Гермеса.
Другие результаты содержали предостережения. Некоторые отговаривали от начала путешествия или открытия бизнеса, в то время как другие обещали успех, выздоровление от болезни или безопасное возвращение того, кто находился вдали от дома. Вопросы не ограничивались только правителями или государственными делами. Простые люди также искали успокоения в отношении больных родственников, планов путешествий и финансовых решений.
Хотя этот процесс зависел от случайного падения костей, пророчества следовали устоявшимся литературным канонам. Многие из них были написаны греческим гексаметром — стихотворным размером, связанным с древними религиозными и литературными традициями.
Памятник был связан с культом Гермеса. Надпись в верхней части указывает на то, что за возведение памятника, статуи Гермеса и окружающие украшения заплатил состоятельный меценат, чьё имя не сохранилось.
Гермес ассоциировался с путешествиями, торговлей, общением и гаданием с помощью жеребьёвки, что делало его идеальным образом для памятника, к которому обращались путешественники, купцы и другие посетители. Исследователи полагают, что изначально он стоял на агоре Кибиры или рядом с ней.
Памятник не оставался на прежнем месте навсегда. Спустя столетие строители использовали его в качестве части северной стены часовни на третьей террасе агоры. Археологи обнаружили его там в 2024 году.
Эта находка также вписывает Кибиру в более широкую традицию гадания на костях, распространенную по всей Анатолии. Примерно между 120 и 210 годами н. э. подобные системы использовались в таких городах, как Термессос, Кремна, Сагалассос и Перге. Надписи на них свидетельствуют о том, что общины во всём регионе использовали общие методы поиска божественного руководства, хотя отдельные города по-разному адаптировали тексты.
Надпись из Кибиры очень напоминает образец из Кремны, но исследователи обнаружили различия в грамматике, формулировках и поэтическом ритме. Некоторые изменения, возможно, стали следствием ошибок каменотесов, тогда как другие могут свидетельствовать о намеренных исправлениях местных редакторов. Памятник из Кибиры представляет особую ценность, поскольку в сохранившейся последовательности сохранились числовые указания на сопоставление бросков костей с пророчествами.
Этот памятник дает представление о том, как религия влияла на повседневные решения жителей города в римскую эпоху. Сохранившиеся надписи фиксируют не только древний метод гадания, но и повседневные заботы людей, которые, как и современники, стремились получить определённую подсказку, когда будущее было неопределённым.
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