Обнаружена гробница древней военачальницы: ее похоронили с 9-килограммовым топором (фото)

В Китае обнаружили захоронение женщины, которая командовала войсками более 3 000 лет назад. Бронзовое оружие, драгоценный нефрит и останки людей, принесенных в жертву, дают редкую возможность заглянуть в жизнь влиятельной военной лидерши династии Шан.

В 1976 году археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившуюся гробницу Фу Хао в Иньсю, недалеко от современного города Аньян в провинции Хэнань. Она была одной из жён царя У Дина, могущественного правителя, правившего примерно в 1200 году до н. э., пишет Arkeonews.

Надписи на костях для гадания указывают на то, что Фу Хао была полководцем, возглавлявшим военные кампании от имени королевского двора. Благодаря этой роли она стала одной из самых древних задокументированных женщин-командиров в китайской истории.

В 1976 году археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившуюся гробницу Фу Хао в Иньсю Фото: Wikimedia Commons

Среди самых впечатляющих находок — массивный бронзовый боевой топор весом примерно девять килограммов. Украшенное изысканными изображениями животных, это оружие символизировало военное командование и королевскую власть.

В гробнице также было обнаружено около 130 бронзовых орудий, в частности топоры, ножи и другое военное снаряжение. Эти находки подтверждают письменные свидетельства о том, что Фу Хао принимала активное участие в военных делах королевства.

В гробнице Фу Хао было обнаружено 1 928 предметов, среди которых 468 бронзовых артефактов, 755 нефритовых предметов и 564 предмета из кости. Коллекция также включала изделия из слоновой кости, керамику, тысячи ракушек каури, использовавшихся в качестве валюты, и более 200 бронзовых ритуальных сосудов. Эти предметы свидетельствовали о богатстве королевского двора и церемониальных обязанностях, связанных с должностью Фу Хао.

Надписи на бронзовых предметах сохранили имя Фу Хао Фото: Wikimedia Commons

Некоторые нефритовые украшения на момент их помещения в гробницу уже насчитывали несколько веков. Это свидетельствует о том, что элита династии Шан ценила предметы, унаследованные от предыдущих поколений или приобретённые у других культур. Разнообразие материалов также даёт исследователям подсказки относительно художественных традиций, сетей обмена и социального статуса людей, живших во времена династии Шан.

Надписи на бронзовых предметах сохранили имя Фу Хао, что позволило исследователям сопоставить захоронения с записями на костях для гадания, найденных в Иньсю. Эти надписи документировали королевские церемонии, военные походы и другие события во времена правления царя У Дина.

В гробнице Фу Хао было обнаружено 1 928 предметов, в том числе 468 бронзовых артефактов Фото: Wikimedia Commons

Кости для гадания, изготовленные из костей животных или панцирей черепах, использовались в ритуалах гадания для поиска ответов на вопросы, касающиеся войны, урожая и королевских дел. Сочетание письменных источников и археологических свидетельств помогло исследователям с чрезвычайной уверенностью идентифицировать личность, похороненную в гробнице.

Размеры погребальной камеры составляют примерно 5,6 на 4 метра. Археологи обнаружили следы деревянной камеры и лакированных гробов, хотя деревянные конструкции за тысячи лет в значительной степени разложились. Сохранение такого большого количества предметов сделало эту гробницу особенно ценной для понимания погребальных обычаев династии Шан и жизни королевской семьи.

Среди самых впечатляющих находок — массивный бронзовый боевой топор весом примерно девять килограммов Фото: Wikimedia Commons

Гробница Фу Хао по-прежнему считается одной из важнейших археологических находок, связанных с династией Шан. Оружие, надписи и погребальные останки, найденные в ней, являются редким свидетельством существования женщины, обладавшей военной, королевской и религиозной властью в древнем Китае.

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