Первая женщина-царица Древнего Египта: она правила еще 5 тысяч лет назад (фото)

Задолго до возведения пирамид в Гизе Древним Египтом правила женщина по имени Мернейт. Новый анализ королевских иероглифов подтвердил предположение о том, что она была женщиной-правительницей, а не просто исполняла обязанности регентши.

Мернейт была дочерью Джера, третьего царя Первой династии. Её королевский статус был предметом споров с тех пор, как египтолог Флиндерс Петри открыл её гробницу в 1900 году, пишет IFLScience.

Как и других членов королевской семьи, Мернейт похоронили вместе с двумя высокими сооружениями, известными как стелы. Однако на её стелах отсутствовал ключевой символ, называемый "серех", который обычно использовался для идентификации царя. В 1946 году египтолог Уолтер Эмери во время раскопок гробницы в Саккаре обнаружил 13 печатей. На печатях были изображены серехи с именами Джера и Мернейт.

Как и других членов королевской семьи, Мернейта похоронили вместе с двумя высокими сооружениями, известными как стелы Фото: Wikimedia Commons

Эмери считал эти печати доказательством того, что Мернейт была правительницей Древнего Египта, но другие учёные сомневались в такой интерпретации. Позже эти предметы пропали, а монохромные фотографии, сделанные Эмери, оказались слишком зернистыми, чтобы разрешить спор.

Авторы нового исследования применили методы цифровой реставрации, чтобы улучшить качество старых фотографий и более подробно изучить иероглифы. Их анализ подтвердил, что на некоторых из них было имя Джера, тогда как на других фигурировало имя Мернейт. Эти выводы подкрепляют мнение о том, что она действительно была самостоятельной царицей.

Однако её политическая карьера, вероятно, развивалась в несколько этапов. Появление её серехи рядом с серехой Джера может означать, что сначала она исполняла функции сорегентки — либо одновременно со своим отцом, либо вскоре после него. Надписи на гробнице её сына Дена описывают её как "мать царя-регента". Это свидетельствует о том, что она, возможно, правила Египтом, пока Ден был ещё юн, и, вероятно, вернулась к власти после его смерти.

Другие источники связывают Мернейт с управлением казной. Имеющиеся данные не позволяют точно установить, когда именно и как она правила, но свидетельствуют о том, что её полномочия менялись в зависимости от обстоятельств.

Пребывание Мернейта у власти могло длиться около 30 лет. Фото: Wikimedia Commons

"Несомненно, правителями Древнего Египта в основном были мужчины, но данные свидетельствуют о том, что при определенных обстоятельствах или во время государственного кризиса предпочтение отдавали женщине из королевской семьи в качестве временной правительницы", — пишут авторы исследования.

Исследователи полагают, что пребывание Мернейт у власти могло длиться около 30 лет. В конце концов её похоронили в царской гробнице, подобно царским захоронениям мужчин.

Титул "фараон" не использовался в отношении египетских правителей в начале Первой династии. Он стал королевским титулом гораздо позже, тогда как самых первых правителей называли царями. Первым царем объединенного Египта считается Нармер, правивший более 5 000 лет назад.

Первым царем объединенного Египта считается Нармер, правивший более 5 000 лет назад Фото: Wikimedia Commons

История Мернейт свидетельствует о том, что женщины могли занимать высокие политические посты на раннем этапе египетской истории. Повторный анализ старых фотографий также демонстрирует, как цифровые методы могут помочь исследователям переоценить археологические свидетельства, которые когда-то казались слишком нечёткими для интерпретации.

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