Раскопки, изменившие представление о викингах: их посещал король Великобритании (фото)

Пятьдесят лет назад в ходе археологических раскопок в Коппергейте (Англия) были обнаружены тысячи предметов, которые изменили представления историков о жизни викингов. Эти находки показали, что жизнь того общества определялась не только войнами и набегами, но и торговлей, ремеслами и повседневной деятельностью.

Раскопки в Коппергейте прошли в 1977 году, ещё до того, как на месте снесенной кондитерской фабрики был построен торговый центр, пишет BBC.

В рамках пятилетнего проекта, возглавляемого Йоркским археологическим фондом, было обнаружено около 40 000 артефактов, среди которых обувь, ножи, носки, монеты и кости животных. Это стало одним из важнейших археологических открытий в британской истории, которое дало чрезвычайно подробное представление о жизни викингов в Йорке.

В ходе раскопок было обнаружено около 40 000 артефактов, среди которых обувь, ножи, носки, монеты и кости животных Фото: Wikimedia Commons

Среди волонтеров был 20-летний Джулиан Д. Ричардс, который помогал раскапывать остатки домов викингов. Этот опыт определил его карьеру, и впоследствии он продолжил изучать викингов в Йоркском университете. "Я очень горжусь тем, что был частью этого открытия", — рассказал Ричардс, пояснив, что раскопки пробудили в нем интерес, который сопровождал его на протяжении всей профессиональной жизни.

Находки в Коппергейте поставили под сомнение распространенные представления о викингах как о жестоких нападающих в рогатых шлемах. Ричардс пояснил, что раскопки показали: они также были искусными торговцами и ремесленниками.

К раскопкам присоединились волонтеры Фото: Jorvik Viking Centre

Предметы, обнаруженные на месте раскопок, стали свидетельством их повседневной жизни, труда и материальной культуры, что помогло исследователям составить более полную картину общества викингов.

Не каждая находка была столь уж привлекательной. Ричардс вспомнил, как раскопал туалетную яму викингов, которой было около 1 000 лет. Запах оставался на его одежде после работы, и когда он зашел в соседнюю пекарню, клиенты оборачивались, чтобы выяснить, откуда он исходит. Он в шутку заметил, что не решился объяснить, что запах исходил из выгребной ямы викингов, потому что люди могли бы подумать, что он сошел с ума.

Раскопки также привлекли значительное внимание общественности. На смотровых площадках собирались толпы людей, чтобы понаблюдать за работой археологов, а среди посетителей были молодой король Чарльз и члены королевских семей Норвегии и Дании.

Среди гостей были молодой король Чарльз и члены королевских семей Норвегии и Дании Фото: Jorvik Viking Centre

Спустя три года после начала раскопок открылся Центр викингов "Йорвик", который превратил многие находки в образовательную достопримечательность, которая до сих пор привлекает посетителей.

Кристин Макдонелл из центра охарактеризовала проект раскопок как "прорыв" в археологии. Он дал людям возможность следить за работой в режиме реального времени и позволил им почувствовать себя причастными к открытиям.

По словам Макдонелла, увлечение историей викингов охватило весь Йорк, и даже спустя пять десятилетий интерес общественности к ней остается высоким.

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