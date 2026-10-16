Рим стремился к большему, чем просто победа: в Испании обнаружили древний военный лагерь (фото)

В ходе раскопок на севере Испании археологи обнаружили римский военный лагерь. Он расположен рядом с двумя древними храмами и поселением железного века, которые были повреждены во время римского наступления.

Исследование посвящено Ла-Пенья-дель-Кастро — городищу железного века в испанской провинции Леон. Археологи из Леонского университета обнаружили римский военный лагерь площадью 1,7 гектара, расположенный примерно в 500 метрах от поселения, пишет Arkeonews.

Эта находка, сделанная в ходе весенних обследований и подробно изученная в ходе летних раскопок, предоставляет новые свидетельства военной активности во время Кантабрийских войн, которые велись между 29 и 19 годами до н. э.

Археологи исследовали городище железного века в испанской провинции Леон Фото: University of León

До римского завоевания в Ла-Пенья-дель-Кастро существовал необычный религиозный комплекс, состоявший из двух храмов, построенных между II и I веками до н. э. Они стояли друг напротив друга вдоль главной улицы недалеко от входа в поселение. Оба имели D-образную планировку, приподнятые входы и каменные стены, но отличались по размерам и строительным материалам.

Меньший храм имел ширину около шести метров и был построен из желтоватого песчаника. Внутри археологи обнаружили большой прямоугольный алтарь со следами многократного горения, а также обугленные кости животных и зерна. Эти находки указывают на ритуальные жертвоприношения, включавшие скот и сельскохозяйственную продукцию.

В поселении существовал необычный религиозный комплекс, состоявший из двух храмов Фото: University of León

Второй храм, раскопанный в 2014 году, имел диаметр примерно восемь метров. Построенный из красноватого камня, он состоял из трёх помещений, в одном из которых находился алтарь, сооружённый из каменных плит. Археологи также обнаружили большой жертвенный нож и сосуды, связанные с ритуалами очищения. Яма у входа, вероятно, служила для подобных церемониальных целей.

Возвышающийся каменный проход соединял оба сооружения, что свидетельствует о том, что они составляли единый религиозный комплекс. Исследователи полагают, что церемонии, проводившиеся там, могли быть посвящены божествам, связанным с сельским хозяйством и плодородием.

Оба храма в конечном итоге были уничтожены пожаром, который также повредил часть городища. Археологи выясняют, было ли это разрушение следствием римского наступления или же некоторые здания были снесены после захвата поселения. Время этих событий остается неопределенным, и это разграничение могло бы помочь объяснить, что произошло с общиной во время завоевания и после него.

В ходе раскопок археологи обнаружили множество артефактов, в том числе ритуальный нож Фото: University of León

Недавно обнаруженный римский лагерь имел четырехугольную планировку и изогнутый вход, известный как "клавикула" — оборонительный элемент, использовавшийся в римских военных сооружениях. Его каменная ограждающая стена имела ширину около 1,5 метра. Хотя сохранилось менее полуметра стены, исследователи предполагают, что изначально она была примерно в два раза выше.

За стеной солдаты также соорудили земляную платформу шириной около 12 метров. Археологи обнаружили обломки военного снаряжения и железные гвозди, которые когда-то крепились к обуви солдат.

Последние раскопки свидетельствуют о том, что римские войска атаковали Ла-Пенья-дель-Кастро с северного склона, что подтверждает выводы, сделанные на основе предыдущих исследований. Наблюдательная башня, обнаруженная в верхней части городища, может дать дополнительные подсказки о том, как римляне удерживали контроль после захвата поселения.

Недавно обнаруженный римский лагерь имел четырехугольную планировку и изогнутый вход, известный как "клавикула" Фото: University of León

Соавтор исследования Гонсалес Гомес де Агуэро выдвинул гипотезу, что разрушение преследовало цель ослабить культурную идентичность побежденного сообщества. "Дело не просто в том, чтобы победить врага, а в том, чтобы унизить его, уничтожить его идентичность и разорвать его связи с территорией", — пояснил он в сообщении Университета Леона.

Это исследование проливает свет на заключительный этап завоевания Римом Иберийского полуострова. Находки из Ла-Пенья-дель-Кастро могут помочь исследователям понять не только то, как римские войска вели эти кампании, но и то, что произошло с общинами и их религиозными объектами после завоевания их территории.

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