Рим прагнув більшого, ніж перемога: древній військовий табір знайшли в Іспанії (фото)

Під час розкопок на півночі Іспанії археологи виявили римський військовий табір. Він розташований поблизу двох стародавніх храмів та поселення залізної доби, які були пошкоджені під час римського наступу.

Дослідження зосереджено на Ла-Пенья-дель-Кастро — городищі залізної доби в іспанській провінції Леон. Археологи з Леонського університету виявили римський військовий табір площею 1,7 гектара, розташований приблизно за 500 метрів від поселення, пише Arkeonews.

Ця знахідка, зроблена під час весняних обстежень і детально досліджена в ході літніх розкопок, надає нові докази військової активності під час Кантабрійських воєн, що точилися між 29 і 19 роками до н. е.

Археологи дослідили городище залізної доби в іспанській провінції Леон Фото: University of León

До римського завоювання в Ла-Пенья-дель-Кастро існував незвичайний релігійний комплекс, що складався з двох храмів, зведених між II і I століттями до н. е. Вони стояли один навпроти одного вздовж головної вулиці поблизу входу до поселення. Обидва мали D-подібне планування, підняті входи та кам'яні стіни, але відрізнялися за розмірами та будівельними матеріалами.

Менший храм мав ширину близько шести метрів і був збудований із жовтуватого пісковика. Усередині археологи виявили великий прямокутний вівтар зі слідами багаторазового горіння, а також обвуглені кістки тварин і та зерна. Ці знахідки вказують на ритуальні жертвоприношення, що включали худобу та сільськогосподарську продукцію.

У поселенні існував незвичайний релігійний комплекс, що складався з двох храмів Фото: University of León

Другий храм, розкопаний у 2014 році, мав діаметр приблизно вісім метрів. Збудований із червонуватого каменю, він містив три приміщення, одне з яких мало вівтар, зроблений із кам'яних плит. Археологи також виявили великий жертовний ніж та посудини, пов'язані з ритуалами очищення. Яма біля входу, ймовірно, слугувала подібним церемоніальним цілям.

Піднятий кам'яний прохід з'єднував обидві споруди, що свідчить про те, що вони утворювали єдиний релігійний комплекс. Дослідники вважають, що церемонії, які там проводилися, могли бути присвячені божествам, пов'язаним із сільським господарством та родючістю.

Обидва храми зрештою були знищені пожежею, яка також пошкодила частину городища. Археологи з'ясовують, чи було це руйнування наслідком римського наступу, чи деякі будівлі були знесені після захоплення поселення. Час цих подій залишається невизначеним, і це розрізнення могло б допомогти пояснити, що сталося з громадою під час завоювання та після нього.

Під час розкопок археологи виявили численні артефакти, зокрема ритуальний ніж Фото: University of León

Нещодавно виявлений римський табір мав чотирикутну планування та вигнутий вхід, відомий як "клавікула" — оборонний елемент, що використовувався в римських військових спорудах. Його кам'яна огороджувальна стіна мала ширину близько 1,5 метра. Хоча збереглося менше ніж півметра стіни, дослідники припускають, що спочатку вона була приблизно вдвічі вищою.

За стіною солдати також спорудили земляну платформу шириною близько 12 метрів. Археологи виявили уламки військового спорядження та залізні цвяхи, які колись кріпилися до взуття солдатів.

Останні розкопки свідчать про те, що римські війська атакували Ла-Пенья-дель-Кастро з північного схилу, що підтверджує висновки, зроблені на основі попередніх досліджень. Спостережна вежа, виявлена у верхній частині городища, може надати додаткові підказки щодо того, як римляни утримували контроль після захоплення поселення.

Нещодавно виявлений римський табір мав чотирикутну планування та вигнутий вхід, відомий як "клавікула Фото: University of León

Співавтор дослідження Гонсалес Гомес де Агуеро висунув гіпотезу, що руйнування мало на меті послабити культурну ідентичність переможеної спільноти. "Справа не просто в тому, щоб перемогти ворога, а в тому, щоб принизити його, знищити його ідентичність і розірвати його зв'язки з територією", — пояснив він у повідомленні Університету Леона.

Це дослідження проливає світло на завершальний етап завоювання Римом Іберійського півострова. Знахідки з Ла-Пенья-дель-Кастро можуть допомогти дослідникам зрозуміти не лише те, як римські війська вели ці кампанії, а й те, що сталося з громадами та їхніми релігійними об'єктами після завоювання їхньої території.

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