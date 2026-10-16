Во Франции обнаружили дворец с римским отоплением: его построили уже после падения империи (фото)

На востоке Франции археологи обнаружили раннехристианскую церковь и древний дворец с римской системой напольного отопления. Эти находки позволяют более подробно изучить, как развивались местные центры власти после падения Римской империи в Западной Европе.

Памятник обнаружили на горе Монтань-де-Сен-Лоран недалеко от Месмона, примерно в 20 километрах к западу от Дижона в Бургундии, пишет Arkeonews.

В ходе раскопок под руководством археолога Антуана Гишо были обнаружены постройки, датируемые периодом с V по начало VIII века. Их размеры и планировка свидетельствуют о том, что вершина холма, вероятно, служила резиденцией влиятельной правящей семьи или местным административным центром.

Археологи исследуют этот холм ещё с XIX века, но раскопки, начатые в 2019 году, выявили поселение, масштабы которого оказались больше, чем предполагали учёные. Его возвышенное положение над долиной Уш обеспечивало широкий обзор окрестностей, а крутые склоны служили естественной защитой.

Вершина холма служила резиденцией влиятельной правящей семьи или местным административным центром Фото: Inrap

Одно из недавно обнаруженных каменных сооружений имеет размеры примерно 15 на 12 метров. По мнению исследователей, это здание было двухэтажным. Рядом археологи обнаружили остатки ещё одного сооружения длиной более 20 метров. Вместе с церковью эти здания образовывали комплекс площадью в несколько сотен квадратных метров.

Находки свидетельствуют о том, что здесь проживали состоятельные жители, что, вероятно, составляло центр, из которого местные правители управляли окружающей территорией.

Особенно впечатляющей находкой стала система напольного отопления, известная как гипокауст. Археологи обнаружили небольшие каменные столбики, обломки керамических труб и следы приподнятых полов.

Эти элементы обеспечивали циркуляцию тёплого воздуха под полом, нагревая помещение сверху. Тот же основной принцип использовался в римских банях и богатых римских резиденциях.

Строительство и обслуживание такой системы требовали значительных ресурсов, что свидетельствует о том, что жители Месмонта наслаждались комфортом, недоступным для большинства людей того времени. Эта находка также указывает на то, что римские методы строительства оставались актуальными ещё долго после того, как политические структуры империи в Западной Европе ослабли.

Одно из недавно обнаруженных каменных сооружений имеет размеры примерно 15 на 12 метров

В ходе предыдущих раскопок было обнаружено здание V века с подогревом пола. Позже, в VI или VII веке, его сменила более крупная резиденция длиной примерно 22 метра. Новое сооружение состояло из центральной комнаты, прилегающих помещений и передней галереи. Оружие и аксессуары для одежды, найденные в жилой зоне, являются ещё одним свидетельством богатства жителей поселения.

В комплекс также входила раннехристианская церковь, которая, вероятно, датируется V веком. Ее длина составляла примерно 27,5 метра, а ширина в самом широком месте — 12,4 метра. Среди её остатков — апсида и элементы, которые, вероятно, были частью деревянной перегородки, отделявшей алтарь от прихожан.

С 2019 года археологи обнаружили на месте раскопок более 500 фрагментов стекла, в том числе около 50, которые, вероятно, происходили из окон церкви. Фрагменты осветительного оборудования и стеклянной посуды свидетельствуют о благосостоянии общины и наводят на мысль, что религиозная жизнь была тесно связана с властью и статусом людей, управлявших поселением.

Месмонт развивался в период значительных политических перемен. После распада Западной Римской империи в V веке бургунды основали в этом регионе своё королевство. Позже, в 534 году, эта территория перешла под контроль франков, но римские традиции продолжали оказывать влияние на строительство, религиозные обряды и управление.

В комплекс также входила раннехристианская церковь, которая, вероятно, датируется V веком Фото: Inrap

Средневековые источники связывают Месмонт с пагусом Магнимонтенсис — административным округом, что свидетельствует о его региональном значении. Керамика и радиоуглеродная датировка находок свидетельствуют о том, что вершина холма оставалась заселённой с V до начала VIII века. Впоследствии поселение пришло в упадок, вероятно, из-за перемещения активности в соседний Сомбернон.

Археологические исследования продолжаются, чтобы установить, как использовались здания и как комплекс менялся с течением времени. Это место может стать ценным свидетельством того, как зажиточные семьи и местные власти сохраняли своё влияние в Бургундии после окончания римского господства.

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