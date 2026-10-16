Палац з римським опаленням знайшли у Франції: його збудували вже після падіння імперії (фото)

На сході Франції археологи виявили ранньохристиянську церкву та древній палац з римською системою підлогового опалення. Ці залишки дають змогу детальніше дослідити, як розвивалися місцеві центри влади після падіння Римської імперії в Західній Європі.

Пам'ятку виявили на горі Монтань-де-Сен-Лоран поблизу Месмона, приблизно за 20 кілометрів на захід від Діжона в Бургундії, пише Arkeonews.

Розкопки під керівництвом археолога Антуана Гішо виявили будівлі, що датуються періодом від V до початку VIII століття. Їхні розміри та планування свідчать про те, що вершина пагорба, ймовірно, слугувала резиденцією впливової правлячої родини або місцевим адміністративним центром.

Археологи досліджують цей пагорб ще з XIX століття, але розкопки, розпочаті у 2019 році, виявили поселення, масштаби якого виявилися більшими, ніж вважали вчені. Його піднесене положення над долиною Уш забезпечувало широкий огляд навколишньої місцевості, а круті схили слугували природним захистом.

Вершина пагорба слугувала резиденцією впливової правлячої родини або місцевим адміністративним центром Фото: Inrap

Одна з нещодавно виявлених кам'яних споруд має розміри приблизно 15 на 12 метрів. На думку дослідників ця будівля була двоповерховою. Поруч археологи знайшли залишки ще однієї споруди довжиною понад 20 метрів. Разом із церквою ці будівлі утворювали комплекс площею в кілька сотень квадратних метрів.

Знахідки свідчать про те, що тут мешкали заможні жителі, що, ймовірно, утворювало центр, з якого місцеві правителі керували навколишньою територією.

Особливо вражаючою знахідкою стала система підлогового опалення, відома як гіпокауст. Археологи виявили невеликі кам'яні стовпчики, уламки керамічних труб та сліди піднятих підлог.

Ці елементи забезпечували циркуляцію теплого повітря під підлогою, нагріваючи приміщення зверху. Той самий основний принцип використовувався в римських лазнях та заможних римських резиденціях.

Будівництво та обслуговування такої системи вимагали значних ресурсів, що свідчить про те, що мешканці Месмонта насолоджувалися комфортом, недоступним для більшості людей того часу. Ця знахідка також вказує на те, що римські будівельні методи залишалися актуальними ще довго після того, як політичні структури імперії в Західній Європі ослабли.

Одна з нещодавно виявлених кам'яних споруд має розміри приблизно 15 на 12 метрів

Під час попередніх розкопок було виявлено будівлю V століття з підігрівом підлоги. Пізніше, у VI або VII столітті, її замінила більша резиденція довжиною приблизно 22 метри. Нова споруда складалася з центральної кімнати, прилеглих приміщень та передньої галереї. Зброя та аксесуари для одягу, знайдені в житловій зоні, є ще одним свідченням заможності мешканців поселення.

До комплексу також входила ранньохристиянська церква, яка, ймовірно, датується V століттям. Її довжина становила приблизно 27,5 метра, а ширина в найширшому місці — 12,4 метра. Серед її залишків — апсида та елементи, які, ймовірно, були частиною дерев'яної перегородки, що відокремлювала вівтар від прихожан.

З 2019 року археологи виявили на місці розкопок понад 500 фрагментів скла, у тому числі близько 50, які, ймовірно, походили з вікон церкви. Фрагменти освітлювального обладнання та скляного посуду свідчать про заможність громади та наводить на думку, що релігійне життя було тісно пов'язане з владою та статусом людей, які керували поселенням.

Месмонт розвивався в період значних політичних змін. Після розпаду Західної Римської імперії у V столітті бургунди заснували в цьому регіоні своє королівство. Пізніше, у 534 році, ця територія перейшла під контроль франків, але римські традиції продовжували впливати на будівництво, релігійні обряди та управління.

До комплексу також входила ранньохристиянська церква, яка, ймовірно, датується V століттям Фото: Inrap

Середньовічні джерела пов'язують Месмонт із пагусом Магнімонтенсіс — адміністративним округом, що свідчить про його регіональне значення. Кераміка та Радіовуглецеве датування знахвдок свідчать про те, що вершина пагорба залишалася заселеною з V до початку VIII століття. Згодом поселення занепало, ймовірно, через переміщення активності до сусіднього Сомбернона.

Археологічні дослідження тривають, щоб встановити, як використовувалися будівлі та як комплекс змінювався з плином часу. Це місце може стати цінним свідченням того, як заможні родини та місцева влада зберігали свій вплив у Бургундії після закінчення римського панування.

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