Розкопки, що змінили уявлення про вікінгів: їх відвідував король Великої Британії (фото)

П'ятдесят років тому під час археологічних розкопок у Коппергейті, Англія, було виявлено тисячі предметів, які змінили уявлення істориків про життя вікінгів. Ці знахідки продемонстрували, що життя того суспільства визначалося не лише війнами та набігами, а й торгівлею, ремеслами та повсякденною діяльністю.

Розкопки в Коппергейті відбулися в 1977 році, ще до того, як на місці знесеної кондитерської фабрики було збудовано торговий центр, пише BBC.

У рамках п'ятирічного проєкту, очолюваного Йоркським археологічним фондом, було виявлено близько 40 000 артефактів, серед яких взуття, ножі, шкарпетки, монети та кістки тварин. Це стало одним з найважливіших археологічних відкриттів у британській історії, що дало надзвичайно детальне уявлення про життя вікінгів у Йорку.

Під час розкопок було виявлено близько 40 000 артефактів, серед яких взуття, ножі, шкарпетки, монети та кістки тварин Фото: Wikimedia Commons

Серед волонтерів був 20-річний Джуліан Д. Річардс, який допомагав розкопувати залишки будинків вікінгів. Цей досвід визначив його кар'єру, і згодом він продовжив досліджувати вікінгів у Йоркському університеті. "Я дуже пишаюся тим, що був частиною цього відкриття", — розповів Річардс, пояснивши, що розкопки пробудили в ньому інтерес, який супроводжував його протягом усього професійного життя.

Знахідки в Коппергейті поставили під сумнів поширені уявлення про вікінгів як про жорстоких нападників у рогатих шоломах. Річардс пояснив, що розкопки показали: вони також були вправними торговцями та ремісниками.

До розкопок долучалися волонтери Фото: Jorvik Viking Centre

Предмети, виявлені на місці розкопок, стали свідченням їхнього повсякденного життя, праці та матеріальної культури, що допомогло дослідникам скласти більш повну картину суспільства вікінгів.

Не кожна знахідка була такою вже й привабливою. Річардс згадав, як відкривав туалетну яму вікінгів, якій було близько 1 000 років. Запах залишався на його одязі після роботи, і коли він завітав до сусідньої пекарні, клієнти оберталися, щоб з'ясувати, звідки він походить. Він жартома зазначив, що не наважився пояснити, що запах походив із вигрібної ями вікінгів, бо люди могли б подумати, що він збожеволів.

Розкопки також привернули значну увагу громадськості. На оглядових майданчиках збиралися натовпи, щоб спостерігати за роботою археологів, а серед відвідувачів були молодий король Чарльз та члени королівських родин Норвегії й Данії.

Серед відвідувачів були молодий король Чарльз та члени королівських родин Норвегії й Данії Фото: Jorvik Viking Centre

Через три роки після початку розкопок відкрився Центр вікінгів "Йорвік", який перетворив багато знахідок на освітню атракцію, що й досі приваблює відвідувачів.

Крістін Макдонелл із центру описала проєкт розкопок як "прорив" для археології. Він дав людям змогу стежити за роботою в режимі реального часу та дозволив їм відчути себе причетними до відкриттів.

За словами Макдонелл, ентузіазм щодо історії вікінгів поширився по всьому Йорку, і навіть через п'ять десятиліть інтерес громадськості залишається високим.

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