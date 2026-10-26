Перша жінка-цариця Стародавнього Єгипту: вона правила ще 5 тисяч років тому (фото)

Задовго до спорудження пірамід у Гізі Стародавнім Єгиптом правила жінка на ім'я Мернейт. Новий аналіз королівських ієрогліфів підкріпив припущення про те, що вона була жінкою-правителькою, а не лише виконувала обов'язки регентки.

Мернейт була дочкою Джера, третього царя Першої династії. Її королівський статус був предметом дискусій з того часу, як єгиптолог Фліндерс Петрі відкрив її гробницю в 1900 році, пише IFLScience.

Як і інших членів королівської родини, Мернейт поховали разом із двома високими спорудами, відомими як стели. Однак на її стелах бракувало ключового символу, званого "серех", який зазвичай використовувався для ідентифікації царя. У 1946 році єгиптолог Волтер Емері під час розкопок гробниці в Саккарі знайшов 13 печаток. На печатках були зображені серехи з іменами Джера та Мернейт.

Як і інших членів королівської родини, Мернейт поховали разом із двома високими спорудами, відомими як стели Фото: Wikimedia Commons

Емері вважав ці печатки доказом того, що Мернейт була правителькою Стародавнього Єгипту, але інші вчені сумнівалися у такій інтерпретації. Пізніше ці предмети загубилися, а монохромні фотографії, зроблені Емері, були занадто зернистими, щоб вирішити суперечку.

Автори нового дослідження використали методи цифрової реставрації, щоб поліпшити якість старих фотографій і детальніше вивчити ієрогліфи. Їхній аналіз підтвердив, що на деяких серехах було ім'я Джера, тоді як інші містили ім'я Мернейт. Ці висновки підкріплюють думку про те, що вона дійсно була самостійною царицею.

Однак її політична кар'єра, ймовірно, розвивалася у кілька етапів. Поява її сереха поруч із серехом Джера може означати, що спочатку вона виконувала функції співрегентки — або одночасно зі своїм батьком, або незабаром після нього. Написи на гробниці її сина Дена описують її як "матір царя-регента". Це свідчить про те, що вона, можливо, правила Єгиптом, поки Ден був ще юним, і, ймовірно, повернулася до влади після його смерті.

Інші тексти пов'язують Мернейт з управлінням скарбницею. Докази не дозволяють точно встановити, коли саме та як вона правила, але свідчать про те, що її повноваження змінювалися залежно від обставин.

Перебування Мернейт при владі могло тривати близько 30 років. Фото: Wikimedia Commons

"Безсумнівно, правителями Стародавнього Єгипту переважно були чоловіки, але дані свідчать про те, що за певних обставин або під час державної кризи перевагу надавали жінці з королівської родини як тимчасовій правительці", — пишуть автори дослідження.

Дослідники оцінюють, що перебування Мернейт при владі могло тривати близько 30 років. Зрештою її поховали в царській гробниці, подібно до царських поховань чоловіків.

Титул "фараон" не використовувався для єгипетських правителів на початку Першої династії. Він став королівським титулом набагато пізніше, тоді як найперших правителів називали царями. Першим царем об'єднаного Єгипту вважають Нармера, який правив понад 5 000 років тому.

Першим царем об'єднаного Єгипту вважають Нармера, який правив понад 5 000 років тому Фото: Wikimedia Commons

Історія Мернейт свідчить про те, що жінки могли обіймати високі політичні посади на ранньому етапі єгипетської історії. Повторний аналіз старих фотографій також демонструє, як цифрові методи можуть допомогти дослідникам переоцінити археологічні свідчення, які колись здавалися надто нечіткими для інтерпретації.

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