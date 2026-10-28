Ці маски більші за людей: гігантські артефакти розкрили свій секрет (фото)

Дослідники, які вивчають стародавні ритуальні предмети з Китаю, виявили сліди шовку на гігантських бронзових масках, золотих прикрасах, нефритових предметах та слоновій кістці. Ці знахідки свідчать про те, що текстиль відігравав у церемоніях стародавньої цивілізації Шу більшу роль, ніж вважали вчені.

Вчені проаналізували залишки, пов'язані зі 101 археологічним предметом із жертовних ям у Саньсіндуї в провінції Сичуань. Ці артефакти датуються пізнім періодом династії Шан, приблизно 1300–1046 роками до н. е., пише Arkeonews.

Одне з головних відкриттів стосувалося гігантської бронзової маски, знайденої в ямі K3. Дослідники виявили три клаптики шовку навколо правої брови та ока маски.

Одне з головних відкриттів стосувалося гігантської бронзової маски, знайденої в ямі K3 Фото: Wikimedia Commons

Фрагменти мали різні візерунки плетіння — від рідкого, схожого на марлю, до більш щільно сплетеного матеріалу. Це дає підстави припустити, що маска колись була прикрашена кількома шматками тканини, хоча її первісний вигляд залишається невідомим.

Дослідники також виявили сліди шовку на 94 бронзових предметах, що належать до 28 категорій, а також на золотій фользі, нефритових знаряддях та фрагментах слонової кістки. Такий розподіл свідчить про те, що текстиль супроводжував багато різних предметів, поміщених у жертовні ями.

Лабораторні аналізи показали, що частина шовку була пофарбована червоною охрою — мінеральним пігментом із високим вмістом заліза. Дослідники також виявили кальцит, який, ймовірно, був частиною поверхневого покриття, хоча його призначення залишається невідомим.

Лабораторні аналізи показали, що частина шовку була пофарбована червоною охрою Фото: Antiquity

Інший зразок містив сліди темно-червоного органічного барвника, який проник у волокна. Вчені змогли встановити ймовірну наявність органічного барвника, але не змогли визначити, звідки він походить.

Тканини також відрізнялися за якістю та структурою. У більшості з них використовувалося просте полотняне переплетення, тоді як деякі зразки демонстрували складні схеми розташування ниток.

Деякі були нещільно виткані, тоді як інші мали щільну структуру. Порівняння з текстилем із сучасних пам'яток у Центральній рівнині Китаю виявило подібні техніки ткацтва в деяких зразках із Саньсіндуї. Однак ці дані не дають змоги встановити, чи весь шовк був виготовлений місцево.

Сансіндуй став відомим після того, як у 1986 році археологи виявили дві великі жертвенні ями, що містили сотні бронзових предметів, зокрема гігантські маски та вишукані скульптури. Під час розкопок, проведених у період з 2019 по 2022 рік, було виявлено ще шість ям, що надало дослідникам додаткові дані про те, як розташовувалися предмети та матеріали.

Сансіндуй став відомим після того, як археологи виявили сотні бронзових предметів, зокрема гігантські маски та вишукані скульптури Фото: Wikimedia Commons

У ямі K3 залишки шовку були виявлені під предметами, особливо в південно-центральній частині дна ями. Подібна картина спостерігалася у ямі K7, де сліди зазвичай виявлялися на нижній стороні артефактів. На одному бронзовому орнаменті збереглося одразу п'ять чітко розрізнюваних шарів тканини.

Шовк, можливо, захищав цінні предмети, покривав ритуальні знаряддя або сам слугував жертвоприношенням. Наявні докази не дозволяють підтвердити жодного з пояснень, але постійне поєднання текстилю з бронзою, золотом, нефритом та слоновою кісткою вказує на їхню важливість у церемоніальних обрядах.

Шовк є крихким і зазвичай руйнується під впливом вологи, мікроорганізмів та мінливих умов навколишнього середовища. Однак у Саньсіндуї деякі волокна збереглися завдяки контакту з металевими предметами.

Продукти корозії бронзових артефактів сприяли мінералізації певних волокон, зберігаючи їхню структуру в той час, як вихідний органічний матеріал руйнувався. Інші фрагменти збереглися в обвугленому стані, тоді як у меншій кількості збереглися відносно цілісні волокна.

Артефакти датуються пізнім періодом династії Шан, приблизно 1300–1046 роками до н. е. Фото: Wikimedia Commons

Дослідники використовували електронну мікроскопію та інфрачервону спектроскопію для вивчення залишків. Ці методи дозволили їм дослідити мікроскопічну структуру та хімічні властивості волокон, що підтвердило їхню ідентифікацію як шовку, а не тваринної шерсті чи інших матеріалів.

Знайдені на місці розкопок веретена та інші інструменти, пов'язані з текстилем, можуть свідчити про місцеве виробництво шовку, хоча дослідники не можуть підтвердити, де саме було виготовлено знайдений матеріал.

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