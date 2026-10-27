Золотий плащ з Молда: артефакт не належав ні воїну, ні вождю (фото)

У 1833 році в Уельсі виявили стародавнє поховання, в якому знаходився древній золотий плащ. Цей артефакт, знайдений у викладеній каменем могилі поблизу міста Молд, став одним із найкращих зразків доісторичного золотарства, які коли-небудь було знайдено.

Золотий плащ датується ранньою бронзовою добою у Британії, яка тривала приблизно з 2500 до 1200 року до н. е. Цей період приніс значні зміни у металообробці, оскільки майстри дедалі частіше використовували золото, мідь та бронзу, пише Live Science.

Коли предмет виявили, його вишуканий дизайн змусив експертів припустити, що він належав воїну, вождю або релігійному лідеру. Однак після того, як фахівці реконструювали уламки, його відносно невеликий розмір викликав питання щодо того, хто його носив. Накидка, ймовірно, була призначена для жінки або дитини, а не для впливового дорослого чоловіка.

Золотий плащ з Молда має приблизно 23,5 сантиметра у висоту та 46,5 сантиметра у ширину. Попри свої розміри, вона важить лише близько 560 грамів. За даними Британського музею, предмет, ймовірно, було виготовлено з єдиного шматка золота розміром приблизно з м'ячик для пінг-понгу. Перетворення такої невеликої кількості металу на широкий, прикрашений одяг вимагало неабиякої майстерності.

Артефакт виготовили з єдиного шматка золота Фото: Wikimedia Commons

Щоб створити плащ, майстри розплющили золото в надзвичайно тонкий лист, а потім надали йому форму та прикрасили візерунками, що нагадували ряди намистин, що надавало предмету пишного вигляду.

У похованні також знайшли кілька сотень бурштинових намистин, які, ймовірно, доповнювали первісний вигляд плаща. Невеликі отвори навколо вирізу для шиї свідчать про те, що колись на плащі, ймовірно, була підкладка зі шкіри чи іншого матеріалу, яка з часом розклалася.

Хоча плащ і вражав своєю пишністю, носити його під час повсякденних справ було б складно. Його форма обмежувала рух верхньої частини рук, що дозволяє припустити, що він не призначався для повсякденного носіння.

Плащ прикрашено візерунками, що нагадують ряди намистин Фото: Wikimedia Commons

Натомість плащ, ймовірно, виконував церемоніальну функцію, можливо, символізуючи релігійну владу або високий соціальний статус людини. Якщо так, то артефакт, ймовірно, одягали лише під час важливих подій або ритуалів.

Проте багато питань щодо цього поховання залишаються без відповіді. Дослідники не можуть встановити, чому плащ було покладено в могилу або яку роль він відігравав у житті його власника. Робітники кар'єру, які виявили поховання у XIX столітті, не витягли скелет, через що експерти не можуть визначити, чи була особа, похована разом із золотим предметом, чоловіком чи жінкою.

Золотий плащ з Молда демонструє майстерність ремісників бронзової доби Фото: Wikimedia Commons

Золотий плащ з Молда демонструє майстерність ремісників бронзової доби, а його незвичайна форма викликає питання щодо багатства та статусу колишнього валсника. Хоча особистість людини, похованої разом із артефактом, можливо, ніколи не стане відомою, артефакт надає цінні свідчення про Британію бронзової доби.

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