Золотой плащ из Молда: артефакт не принадлежал ни воину, ни вождю (фото)

В 1833 году в Уэльсе обнаружили древнее захоронение, в котором находился древний золотой плащ. Этот артефакт, найденный в выложенной камнем могиле недалеко от города Молд, стал одним из лучших образцов доисторического ювелирного искусства, когда-либо обнаруженных.

Золотой плащ датируется ранней бронзовой эпохой в Британии, которая длилась примерно с 2500 по 1200 год до н. э. Этот период принёс значительные изменения в металлообработке, поскольку мастера всё чаще использовали золото, медь и бронзу, пишет Live Science.

Когда предмет был обнаружен, его изысканный дизайн заставил экспертов предположить, что он принадлежал воину, вождю или религиозному лидеру. Однако после того, как специалисты реконструировали обломки, его относительно небольшой размер вызвал вопросы относительно того, кто его носил. Накидка, вероятно, была предназначена для женщины или ребёнка, а не для влиятельного взрослого мужчины.

Золотой плащ из Молда имеет высоту примерно 23,5 сантиметра и ширину 46,5 сантиметра. Несмотря на свои размеры, он весит всего около 560 граммов. По данным Британского музея, предмет, вероятно, был изготовлен из единого куска золота размером примерно с мячик для пинг-понга. Превращение такого небольшого количества металла в широкую, украшенную одежду требовало немалого мастерства.

Артефакт изготовили из цельного куска золота Фото: Wikimedia Commons

Чтобы создать плащ, мастера раскатали золото в чрезвычайно тонкий лист, а затем придали ему форму и украсили узорами, напоминавшими ряды бусин, что придавало изделию пышный вид.

В захоронении также обнаружили несколько сотен янтарных бусин, которые, вероятно, дополняли первоначальный вид плаща. Небольшие отверстия вокруг выреза для шеи свидетельствуют о том, что когда-то на плаще, вероятно, была подкладка из кожи или другого материала, которая со временем разложилась.

Хотя плащ и поражал своим великолепием, носить его при выполнении повседневных дел было бы сложно. Его форма ограничивала движения верхней части рук, что позволяет предположить, что он не предназначался для повседневного ношения.

Плащ украшен узорами, напоминающими ряды бусин Фото: Wikimedia Commons

В свою очередь, плащ, вероятно, выполнял церемониальную функцию, возможно, символизируя религиозную власть или высокий социальный статус человека. Если это так, то артефакт, вероятно, надевали только во время важных событий или ритуалов.

Однако многие вопросы, касающиеся этого захоронения, остаются без ответа. Исследователи не могут установить, почему плащ был положен в могилу и какую роль он играл в жизни его владельца. Рабочие карьера, обнаружившие захоронение в XIX веке, не извлекли скелет, из-за чего эксперты не могут определить, был ли человек, похороненный вместе с золотым предметом, мужчиной или женщиной.

Золотой плащ из Молда демонстрирует мастерство ремесленников бронзового века Фото: Wikimedia Commons

Золотой плащ из Молда демонстрирует мастерство ремесленников бронзового века, а его необычная форма заставляет задуматься о богатстве и статусе бывшего воина. Хотя личность человека, похороненного вместе с артефактом, возможно, никогда не станет известной, артефакт даёт ценные сведения о Британии бронзового века.

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