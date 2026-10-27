Археологи обнаружили след на кирпиче возрастом 4 000 лет: его оставил не человек (фото)

В ходе раскопок в древнем поселении на западе Турции археологи обнаружили необычный след повседневной жизни бронзового века. Учёные нашли отпечаток собачьей лапы, сохранившийся на глиняном кирпиче, которому 4 000 лет.

Находка была сделана в Тавшанлы-Гёюк в провинции Кютагья — одном из крупнейших поселений бронзового века в западной Анатолии. Исследователи полагают, что собака прошла по влажной глине ещё до того, как кирпич начали использовать в качестве строительного материала, пишет Heritage Daily.

Раскопки возглавлял профессор Эркан Фидан из Университета Биледжик имени шейха Эдебали. Археологи обнаружили кирпич среди руин древнего сооружения. Хотя пожар уничтожил здание, отпечаток лапы сохранился до наших дней.

Открытие состоялось в Тавшанлы-Геюк — одном из крупнейших поселений бронзового века в западной Анатолии Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

В отличие от керамики, орудий труда и других предметов, намеренно изготовленных людьми, следы животных представляют собой иной вид археологических свидетельств. Они фиксируют передвижения и могут раскрыть, как живые существа использовали территории, занятые древними общинами. В данном случае следы свидетельствуют о том, что собаки передвигались среди построек поселения и строительных материалов.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об этой находке 26 октября. Эта находка дополняет археологические данные, полученные на месте Тавшанлы-Гёюк — объекте, который помогает исследователям понять жизнь общин, населявших западную Анатолию в бронзовом веке.

Следы свидетельствуют о том, что собаки передвигались среди зданий поселения и строительных материалов Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Размер поселения делает его важным объектом для изучения прошлого региона. Его руины хранят свидетельства о древних постройках и людях, которые в них жили. Мелкие детали, такие как отпечатки лап собаки, могут дополнять более крупные находки, помогая археологам составить более полную картину повседневной жизни.

Эта находка напоминает о том, что археологические свидетельства не всегда представляют собой ценные предметы, роскошные захоронения или впечатляющие сооружения. Иногда случайный след может раскрыть нечто не менее значимое о прошлом.

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