Где искать Атлантиду песков: найдут ли золотые дворцы и многочисленные сокровища (фото)

На протяжении веков рассказы о богатом городе, поглощённом арабской пустыней, очаровывали путешественников и историков. В 1990-х годах спутниковые технологии помогли археологам обнаружить древнее поселение в Омане, что возродило легенду об Убаре, известном как "Атлантида песков".

Согласно легенде, в Убаре были роскошные дворцы, высокие колонны и драгоценные сокровища. Его исчезновение стало одной из самых давних загадок Аравийского полуострова, пишет Arkeonews.

В суре "Аль-Фаджр" Коран упоминает Ирам, связанный с народом ‘Ад, как место, известное своими колоннами. Более поздние толкования связывали его с Убаром, но Коран не проводит такого отождествления и не описывает город, погребённый под пустыней.

Средневековая легенда рассказывает о Шаддаде ибн 'Аде — правителе, стремившемся создать земной рай. Считается, что он построил город, наполненный золотыми дворцами, драгоценными камнями и величественными колоннами. Согласно этой истории, его амбиции привели к божественному наказанию, которое уничтожило город.

Эти легенды и описания побудили исследователей предположить, что в Аравийской пустыне действительно скрываются руины богатой цивилизации, которую часто сравнивают с Атлантидой.

За этой историей скрывается настоящая история торговли. На протяжении веков Южная Аравия поставляла ладан — ароматическую смолу, которую собирали с деревьев рода Boswellia. Её сжигали во время религиозных обрядов, а купцы доставляли на рынки по всему Средиземноморью и Месопотамии.

Согласно легенде, в Убаре были роскошные дворцы, высокие колонны и драгоценные сокровища Фото: Wikimedia Commons

Торговля зависела от караванных путей и мест водопоя. Колодцы были жизненно необходимы для путешественников и их животных, поэтому поселения, расположенные рядом с надежными источниками воды, могли превратиться в важные торговые центры.

Руб-аль-Хали, также известный как "Пустая четверть", входил в сеть, соединявшую внутренние районы Аравии с прибрежными рынками. На юге Омана Дофар играл центральную роль в производстве ладана.

Древние порты, такие как Хор-Рори и Аль-Балид, соединяли внутренние маршруты с морской торговлей. Сейчас они входят в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Страна ладана". Шиср, укреплённый оазис, стал ключевым местом в поисках Убара.

Современные исследования начались в начале 1980-х годов, когда кинорежиссёр Николас Клапп предложил использовать спутниковые технологии для отслеживания древних караванных путей. Специалисты НАСА, среди которых был геолог Рональд Блом, проанализировали радиолокационные данные, а также спутниковые снимки Landsat и SPOT. На снимках были обнаружены следы старых путей под большими дюнами.

Снимки не выявили целого города под песком. Зато они помогли исследователям определить возможные маршруты и сосредоточиться на местах, где сходились торговые пути. Экспедиции 1990 и 1991 годов добрались до отдаленного колодца в Шисре, недалеко от "Пустой четверти", и обнаружили остатки укрепленного поселения.

Снимки помогли исследователям определить возможные маршруты и сосредоточить внимание на местах, где пересекались торговые пути Фото: NASA

Археологи раскопали каменные стены, башни, комнаты и другие сооружения вокруг важного источника воды. Именно расположение Шисры делало его вероятным местом остановки для караванов, пересекавших пустыню. Артефакты свидетельствовали о торговых связях с отдалёнными регионами.

В феврале 1992 года НАСА объявило, что спутниковые технологии помогли обнаружить легендарный город Убар. Эта новость привлекла внимание всего мира, но находки не соответствовали описанию мегаполиса, приведенному в легендах. Исследователи также не нашли ни одной надписи, которая бы идентифицировала Шиср как Убар или Ирам.

Часть поселения обрушилась в пустоту, связанную с геологией этой местности. Это напоминало рассказы о городе, поглощённом землёй, но не доказывало, что Шиср был разрушен, как утверждала легенда.

Археолог Юрис Заринс, участник первой экспедиции, впоследствии выразил сомнение в том, был ли Убар отдельным городом. В интервью для программы PBS NOVA в 1996 году он пояснил, что упоминания об Убаре в классических и арабских источниках, возможно, описывают регион или группу, занимавшуюся торговлей, а не одно величественное поселение.

Заринс указал на иобаритов, упоминаемых в древних географических источниках, и высказал предположение, что Шиср мог быть одним из нескольких центров, связанных с этим народом. Название региона или народа впоследствии могло быть связано с исчезнувшим городом.

Шиср мог быть одним из нескольких центров, связанных с этим народом Фото: NASA Earth Observatory

Керамика, найденная в Шисре, дала дополнительные подсказки. Некоторые керамические формы свидетельствовали о парфянском влиянии, указывая на обмен с регионами, связанными с Месопотамией и Ираном. Это свидетельствует о том, что торговцы из Южной Аравии участвовали в обширной торговой сети, а не только в торговле со средиземноморскими рынками.

Сегодня руины Шисры дают представление о сообществах, которые поддерживали торговлю в пустыне. Эти остатки показывают, почему оазисы имели важное значение для купцов, перевозивших ладан и другие товары.

Был ли Шиср самим Убаром, одним из его торговых центров или просто частью ландшафта, лежащего в основе легенды, — этот вопрос остаётся открытым. Археологи не подтвердили эту историю, но раскрыли мир торговли, который, возможно, способствовал её возникновению.

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