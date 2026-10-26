Де шукати Атлантиду пісків: чи знайдуть золоті палаци та численні скарби (фото)

Упродовж століть розповіді про багате місто, яке поглинула арабська пустеля, зачаровували мандрівників та істориків. У 1990-х роках супутникові технології допомогли археологам виявити стародавнє поселення в Омані, що відродило легенду про Убар, відоме як "Атлантида пісків".

Згідно з легендою, в Убарі були розкішні палаци, височенні колони та дорогоцінні скарби. Його зникнення стало однією з найтриваліших таємниць Аравійського півострова, пише Arkeonews.

У сурі "Аль-Фаджр" Коран згадує Ірам, пов'язаний із народом 'Ад, як місце, відоме своїми колонами. Пізніші тлумачення пов'язували його з Убаром, але Коран не робить такого ототожнення й не описує місто, поховане під пустелею.

Середньовічна легенда розповідає про Шаддада ібн 'Ада — правителя, який прагнув створити земний рай. Вважається, що він збудував місто, наповнене золотими палацами, дорогоцінними каменями та величними колонами. Згідно з цією історією, його амбіції призвели до божественного покарання, яке знищило місто.

Ці легенди та описи спонукали дослідників припускати, що в Аравійській пустелі дійсно приховані руїни багатої цивілізації, яку часто порівнюють з Атлантидою.

За цією історією стоїть справжня історія торгівлі. Упродовж століть Південна Аравія постачала ладан — ароматичну смолу, яку збирали з дерев роду Boswellia. Її спалювали під час релігійних обрядів, а купці доставляли на ринки по всьому Середземномор'ю та Месопотамії.

Згідно з легендою, в Убарі були розкішні палаци, височенні колони та дорогоцінні скарби Фото: Wikimedia Commons

Торгівля залежала від караванних шляхів та місць водопою. Колодязі були життєво необхідними для мандрівників та їхніх тварин, тому поселення поблизу надійних джерел води могли стати важливими торговими центрами.

Руб-аль-Халі, також відомий як "Порожня чверть", був частиною мережі, що з'єднувала внутрішні райони Аравії з прибережними ринками. На півдні Оману Дофар відігравав центральну роль у виробництві ладану.

Стародавні порти, такі як Хор-Рорі та Аль-Балід, з’єднували внутрішні маршрути з морською торгівлею. Зараз вони входять до складу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Країна ладану". Шиср, укріплений оазис, став ключовим місцем у пошуках Убара.

Сучасні пошуки розпочалися на початку 1980-х років, коли кінорежисер Ніколас Клапп запропонував використовувати супутникові технології для відстеження стародавніх караванних шляхів. Фахівці НАСА, серед яких був геолог Рональд Блом, проаналізували радіолокаційні дані, а також супутникові знімки Landsat і SPOT. Знімки виявили сліди старих шляхів під великими дюнами.

Знімки не виявили цілого міста під піском. Натомість вони допомогли дослідникам визначити можливі маршрути та зосередитися на місцях, де сходилися торгові шляхи. Експедиції 1990 та 1991 років дісталися віддаленого колодязя в Шисрі, поблизу "Порожньої чверті", і виявили залишки укріпленого поселення.

Знімки допомогли дослідникам визначити можливі маршрути та зосередитися на місцях, де сходилися торгові шляхи Фото: NASA

Археологи розкопали кам'яні стіни, вежі, кімнати та інші споруди навколо важливого джерела води. Саме розташування Шисра робило його ймовірною зупинкою для караванів, що перетинали пустелю. Артефакти свідчили про торговельні зв'язки з віддаленими регіонами.

У лютому 1992 року НАСА оголосило, що супутникові технології допомогли локалізувати легендарне місто Убар. Ця новина привернула увагу всього світу, але знахідки не відповідали опису мегаполісу, наведеному в легендах. Дослідники також не знайшли жодного напису, який би ідентифікував Шиср як Убар чи Ірам.

Частина поселення обвалилася у порожнину, пов'язану з геологією цієї місцевості. Це нагадувало оповіді про місто, поглинуте землею, але не доводило, що Шиср було зруйновано, як стверджувала легенда.

Археолог Юріс Зарінс, учасник першої експедиції, згодом поставив під сумнів те, чи був Убар окремим містом. У інтерв'ю для програми PBS NOVA 1996 року він пояснив, що згадки про Убар у класичних та арабських джерелах, можливо, описують регіон або групу, що займалася торгівлею, а не одне величне поселення.

Зарінс вказав на іобарітів, згаданих у стародавніх географічних джерелах, і припустив, що Шиср міг бути одним із кількох центрів, пов'язаних із цим народом. Назва регіону чи народу згодом могла бути пов'язана із зниклим містом.

Шиср міг бути одним із кількох центрів, пов'язаних із цим народом Фото: NASA Earth Observatory

Кераміка, знайдена в Шисрі, дала додаткові підказки. Деякі керамічні форми свідчили про парфянський вплив, вказуючи на обмін з регіонами, пов'язаними з Месопотамією та Іраном. Це свідчить про те, що торговці з Південної Аравії брали участь у широкій мережі, а не лише у торгівлі з середземноморськими ринками.

Сьогодні руїни Шисра дають уявлення про громади, які підтримували торгівлю в пустелі. Ці залишки показують, чому оазиси мали важливе значення для купців, які перевозили ладан та інші товари.

Чи був Шиср самим Убаром, одним із його торгових центрів чи просто частиною ландшафту, що лежить в основі легенди, залишається невирішеним питанням. Археологи не підтвердили цю історю, але розкрили світ торгівлі, який, можливо, сприяв її виникненню.

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