Археологи знайшли слід на цеглі віком 4 000 років: його залишила не людина (фото)

Під час розкопок у стародавньому поселенні на заході Туреччини, археологи виявили незвичайний слід повсякденного життя бронзової доби. Вчені знайшли відбиток собачої лапи, збережений на глиняній цеглі, якій 4 000 років.

Відкриття відбулося в Тавшанлі-Гьоюк у провінції Кютаг'я — одному з найбільших поселень бронзової доби в західній Анатолії. Дослідники вважають, що собака пройшла по вологій глині ще до того, як цеглу почали використовувати як будівельний матеріал, пише Heritage Daily.

Розкопки очолював професор Еркан Фідан з Університету Біледжик Шейх Едебалі. Археологи виявили цеглину серед руїн древньої споруди. Хоча пожежа знищила будівлю, проте відбиток лапи збереглися до нашого часу.

Відкриття відбулося в Тавшанлі-Гьоюк — одному з найбільших поселень бронзової доби в західній Анатолії Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

На відміну від кераміки, знарядь праці та інших предметів, навмисно виготовлених людьми, сліди тварин є іншим видом археологічних свідчень. Вони фіксують рух і можуть розкрити, як живі істоти використовували простори, зайняті стародавніми громадами. У цьому випадку сліди свідчать про те, що собаки пересувалися серед будівель поселення та будівельних матеріалів.

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой оголосив про цю знахідку 26 жовтня. Ця знахідка доповнює археологічні свідчення, отримані на місці Тавшанлі-Гьоюк — об'єкті, що допомагає дослідникам зрозуміти життя спільнот, які мешкали у західній Анатолії у бронзовій добі.

Сліди свідчать про те, що собаки пересувалися серед будівель поселення та будівельних матеріалів Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Розмір поселення робить його важливим місцем для вивчення минулого регіону. Його руїни зберігають свідчення про стародавні будівлі та людей, які в них мешкали. Дрібні деталі, такі як відбитки лап собаки, можуть доповнювати більш масштабні знахідки, допомагаючи археологам скласти повнішу картину повсякденного життя.

Ця знахідка нагадує, що археологічні свідчення не завжди мають вигляд цінних предметів, вишуканих поховань чи вражаючих споруд. Іноді випадковий слід може розкрити щось не менш значуще про минуле.

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