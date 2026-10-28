Эти маски больше людей: гигантские артефакты раскрыли свой секрет (фото)

Исследователи, изучающие древние ритуальные предметы из Китая, обнаружили следы шелка на гигантских бронзовых масках, золотых украшениях, нефритовых предметах и слоновой кости. Эти находки свидетельствуют о том, что текстиль играл в церемониях древней цивилизации Шу более важную роль, чем считали ученые.

Учёные проанализировали останки, связанные со 101 археологическим предметом из жертвенных ям в Саньсиньдуе в провинции Сычуань. Эти артефакты датируются поздним периодом династии Шан, примерно 1300–1046 годами до н. э., пишет Arkeonews.

Одно из главных открытий касалось гигантской бронзовой маски, найденной в яме K3. Исследователи обнаружили три клочка шелка вокруг правой брови и глаза маски.

Одно из главных открытий касалось гигантской бронзовой маски, найденной в яме K3 Фото: Wikimedia Commons

Фрагменты имели различные узоры плетения — от редкого, похожего на марлю, до более плотно сплетенного материала. Это дает основания предположить, что маска когда-то была украшена несколькими кусками ткани, хотя её первоначальный вид остаётся неизвестным.

Исследователи также обнаружили следы шелка на 94 бронзовых предметах, относящихся к 28 категориям, а также на золотой фольге, нефритовых орудиях и фрагментах слоновой кости. Такое распределение свидетельствует о том, что текстиль сопровождал многие различные предметы, помещенные в жертвенные ямы.

Лабораторные анализы показали, что часть шелка была окрашена красной охрой — минеральным пигментом с высоким содержанием железа. Исследователи также обнаружили кальцит, который, вероятно, был частью поверхностного покрытия, хотя его назначение остается неизвестным.

Лабораторные анализы показали, что часть шелка была окрашена красной охрой Фото: Antiquity

Другой образец содержал следы тёмно-красного органического красителя, проникшего в волокна. Учёные смогли установить вероятное наличие органического красителя, но не смогли определить, откуда он взялся.

Ткани также различались по качеству и структуре. В большинстве из них использовалось простое полотняное переплетение, тогда как некоторые образцы отличались сложными схемами расположения нитей.

Некоторые из них были неплотно сотканы, в то время как другие имели плотную структуру. Сравнение с текстилем из современных памятников на Центральной равнине Китая выявило сходные техники ткачества в некоторых образцах из Саньсиньдуй. Однако эти данные не позволяют установить, был ли весь шелк изготовлен на месте.

Сансиндюй стал известен после того, как в 1986 году археологи обнаружили две большие жертвенные ямы, содержавшие сотни бронзовых предметов, в том числе гигантские маски и изысканные скульптуры. В ходе раскопок, проведённых в период с 2019 по 2022 год, было обнаружено ещё шесть ям, что дало исследователям дополнительные данные о том, как располагались предметы и материалы.

Сансиндюй стал известен после того, как археологи обнаружили сотни бронзовых предметов, в том числе гигантские маски и изысканные скульптуры Фото: Wikimedia Commons

В яме K3 остатки шелка были обнаружены под предметами, особенно в южно-центральной части дна ямы. Подобная картина наблюдалась в яме K7, где следы обычно обнаруживались на нижней стороне артефактов. На одном бронзовом орнаменте сохранилось сразу пять четко различимых слоев ткани.

Шёлк, возможно, защищал ценные предметы, покрывал ритуальные предметы или сам служил жертвоприношением. Имеющиеся доказательства не позволяют подтвердить ни одно из объяснений, но постоянное сочетание текстиля с бронзой, золотом, нефритом и слоновой костью указывает на их важность в церемониальных обрядах.

Шёлк является хрупким и обычно разрушается под воздействием влаги, микроорганизмов и изменчивых условий окружающей среды. Однако в Саньсиндюи некоторые волокна сохранились благодаря контакту с металлическими предметами.

Продукты коррозии бронзовых артефактов способствовали минерализации определенных волокон, сохраняя их структуру в то время, как исходный органический материал разрушался. Другие фрагменты сохранились в обугленном состоянии, тогда как в меньшем количестве сохранились относительно целые волокна.

Артефакты относятся к позднему периоду династии Шан, примерно к 1300–1046 годам до н. э. Фото: Wikimedia Commons

Исследователи использовали электронную микроскопию и инфракрасную спектроскопию для изучения остатков. Эти методы позволили им исследовать микроскопическую структуру и химические свойства волокон, что подтвердило их идентификацию как шелка, а не животной шерсти или других материалов.

Найденные на месте раскопок веретена и другие инструменты, связанные с текстилем, могут свидетельствовать о местном производстве шелка, хотя исследователи не могут подтвердить, где именно был изготовлен найденный материал.

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