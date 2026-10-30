Загадковий артефакт зображає невідомий ритуал: таємниці 10 000 років (фото)

У Туреччині знайши загадковий артефакт віком 10 000 років, який зображує дві людські фігури з піднятими руками, що оточують меншу, незвичайну постать. Дослідники вважають, що це може символізувати танець, пологи або невідому церемонію.

Фрагмент знайшли в Невалі Чорі — важливому неолітичному поселенні. Кам'яна посудина розміром приблизно 19 на 13 сантиметрів зображує три фігури, розташовані так, ніби вони танцюють, пише Arkeonews.

Дві більші фігури мають впізнавані людські риси: підняті руки, ретельно витесані долоні та ноги, розташовані так, ніби вони рухаються. Меншу фігуру між ними ідентифікувати складніше. Її ромбоподібна голова, округле тіло та короткі кінцівки спонукали до порівнянь із черепахою, хоча вона також може зображати людину або гібрид людини й тварини.

Археолог Йосеф Гарфінкель дослідив це різьблення у своїй книзі 2003 року "Танець на світанку землеробства". Вчений висловив припущення, що центральна фігура може зображати жінку, а не черепаху, що підтверджує ймовірність того, що сцена показує людей, які танцюють разом.

Інші інтерпретації пов'язують різьблення з пологами або церемоніями на честь народження. Однак немає остаточних доказів, які б ідентифікували центральну фігуру або пояснювали, що саме робили учасники сцени.

Центральна фігура може зображати жінку, а не черепаху, що підтверджує ймовірність того, що сцена показує людей, які танцюють разом Фото: Wikimedia Commons

Розкопки в Невалі Чорі проводилися в період з 1983 по 1991 рік під керівництвом археолога Гаральда Гауптмана. Це поселення, розташоване в провінції Шанлиурфа, належало до докерамічного неоліту — періоду, коли спільноти засновували постійні поселення та розвивали складну архітектуру.

Під час розкопок було виявлено житлові будівлі, скульптури та монументальну споруду з Т-подібними кам'яними стовпами. Ці знахідки схожі на конструкції з сусіднього Гебеклі-Тепе. Згодом поселення опинилося під водою водосховища греблі Ататюрка, але археологи встигли вилучити численні артефакти до затоплення.

Інша можлива інтерпретація з'явилася в дослідженні, опублікованому в журналі "Folklor Akademi" у грудні 2025 року. Дослідники порівняли вирізьблені фігури з рухами, що використовуються в традиційній анатолійській сільській грі під назвою "меш", яка в деяких регіонах також відома як "арі".

Вчені виявили споруди, які схожі на конструкції з Гебеклі-Тепе Фото: Wikimedia Commons

Учасники гри приймають характерні пози, зокрема піднімають руки та виконують жести, що зачіпають обличчя. Дослідники помітили подібність між цими рухами та стародавнім різьбленням. Однак це не доводить, що та сама гра збереглася протягом 10 000 років.

Призначення цього артефакту важко встановити, але його незвичайна композиція свідчить про те, що доісторичні митці вже тоді цікавилися зображенням людських рухів та взаємодії. Незалежно від того, чи зображено на сцені танець, пологи чи церемонію, вона є цінним свідченням того, як ранні спільноти виражали свої ідеї через мистецтво.

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