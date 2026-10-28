Унікальний римський артефакт передали до музею: з таким ніхто не стикався (фото)

Рідкісну кістяну скриньку римської епохи, знайдену в одному з англійських сіл, виставили на огляд поряд із артефактами, вік яких налічує тисячі років. Археологи зазначили, що ніколи раніше не бачили нічого подібного, що робить цю знахідку важливою частиною історії цього регіону.

Скриньку знайшли в могилі молодої жінки під час розкопок на місці Мілстоун-Граунд у Бродвеї, графство Вустершир. Вона виготовлена з кістки козулі та прикрашена складними круговими візерунками, пише BBC.

Артефакт став частиною експозиції Фото: BBC

Лора Гріффін із Вустерширської археологічної служби зазначила: "Ця скринька є унікальною; я не бачила інших подібних екземплярів".

Вважається, що артефакт датується пізньоримським періодом і може дати уявлення про майстерність, вірування та повсякденне життя людей, які колись мешкали на півночі Котсволдса.

У суботу Музей та художня галерея Бродвея відкрили виставку "Поховані життя: розкопуючи 8 000 років історії Бродвея". Колекція об'єднує археологічні знахідки з епох неоліту, бронзової та залізної діб, а також римського та саксонського періодів.

Виставка також включає кам'яне палеолітичне ядро, вік якого може сягати 40 000 років Фото: BBC

Виставка також включає кам'яне палеолітичне ядро, вік якого може сягати 40 000 років. За словами кураторки Анони ван Лавік, ранні люди, ймовірно, використовували його для відколювання шматків кременю з метою виготовлення знарядь.

Ще однією особливістю експозиції є вишукано прикрашений кухоль, який, ймовірно, датується періодом між 3500 і 1500 роками до н. е. Гріффін зазначила: "Я спеціалізуюся на кераміці, тому можливість побачити стільки керамічних виробів у такому чудовому стані з усіх періодів, аж до саксонської епохи, є просто неймовірною".

Скриньку знайшли під час розкопок на місці Мілстоун-Граунд у Бродвеї Фото: Wychavon District Council

Ван Лавік зазначила, що повернення знахідок поблизу місця, де вони пролежали похованими століттями чи тисячоліттями, було особливо захоплюючим для місцевих мешканців. Деякі предмети пролежали під землею аж 8 000 років, і виставка дає відвідувачам змогу побачити їх усього за 500 метрів від їхнього первісного місця знаходження.

Колекція надає відвідувачам рідкісну нагоду побачити свідчення людського життя, що охоплюють величезний часовий проміжок. Від стародавнього кам'яного знаряддя до різьбленої кістяної скриньки — ці знахідки демонструють, як археологічні відкриття можуть допомогти пояснити історію громади та зберегти її зв'язок із минулим.

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