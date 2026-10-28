Уникальный римский артефакт передали в музей: с таким никто раньше не сталкивался (фото)

Редкий костяной ларчик римской эпохи, найденный в одной из английских деревень, выставили на обозрение рядом с артефактами, возраст которых исчисляется тысячами лет. Археологи отметили, что никогда раньше не видели ничего подобного, что делает эту находку важной частью истории этого региона.

Шкатулку нашли в могиле молодой женщины во время раскопок на месте Милстоун-Граунд в Бродвее, графство Вустершир. Она изготовлена из кости косули и украшена сложными круговыми узорами, пишет BBC.

Артефакт стал частью экспозиции Фото: BBC

Лора Гриффин из Вустерширской археологической службы отметила: "Этот ящик уникален; я не видела других подобных экземпляров".

Считается, что этот артефакт относится к позднеримскому периоду и может дать представление о мастерстве, верованиях и повседневной жизни людей, когда-то проживавших на севере Котсволдса.

В субботу Музей и художественная галерея Бродвея открыли выставку "Погребённые жизни: раскопки 8 000 лет истории Бродвея". Коллекция объединяет археологические находки эпох неолита, бронзового и железного веков, а также римского и саксонского периодов.

На выставке также представлено каменное палеолитическое ядро, возраст которого может достигать 40 000 лет Фото: BBC

Выставка также включает каменное палеолитическое ядро, возраст которого может достигать 40 000 лет. По словам куратора Аноны ван Лавик, древние люди, вероятно, использовали его для отколовки кусков кремня с целью изготовления орудий труда.

Еще одной особенностью экспозиции является изысканно украшенная кружка, которая, вероятно, датируется периодом между 3500 и 1500 годами до н. э. Гриффин отметила: "Я специализируюсь на керамике, поэтому возможность увидеть столько керамических изделий в таком прекрасном состоянии из всех периодов, вплоть до саксонской эпохи, просто невероятна".

Сундук был найден во время раскопок на месте Милстоун-Граунд в Бродвее Фото: Wychavon District Council

Ван Лавик отметила, что возвращение находок вблизи того места, где они пролежали под землей веками или тысячелетиями, было особенно захватывающим для местных жителей. Некоторые предметы пролежали под землей целых 8 000 лет, и выставка дает посетителям возможность увидеть их всего в 500 метрах от их первоначального места нахождения.

Эта коллекция предоставляет посетителям редкую возможность увидеть свидетельства человеческой жизни, охватывающие огромный временной промежуток. От древних каменных орудий до резной костяной шкатулки — эти находки демонстрируют, как археологические открытия могут помочь объяснить историю общины и сохранить её связь с прошлым.

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