Дістали людську ДНК з печерного ґрунту: вчені досягли неможливого (фото)

Невеликий зразок ґрунту з іспанської печери виявив генетичні сліди людей, які жили приблизно 22 000 років тому, надавши нові докази щодо доісторичних населення Європи. Вченим вдалося виокремити ДНК стародавніх людей з печерних відкладень, попри відсутність кісток, зубів чи скам'янілостей.

Відкриття було зроблено в печері Ель-Мірон на півночі Іспанії. Зразок осаду довелося секвенувати 100 разів, щоб отримати достатньо придатних для аналізу даних. Дослідники проаналізували понад мільярд фрагментів ДНК, щоб ідентифікувати сліди стародавніх людей, враховуючи при цьому сучасне забруднення, пише Science Alert.

Знайдений зразок ДНК, ймовірно, походив зі шкіри, волосся або крові людей, які шукали притулку в печері під час останнього льодовикового періоду.

Отримані результати свідчать про те, що ці особи належали до західноєвропейської групи предків, якій притаманні темна шкіра, волосся та очі. Зразок містив ДНК кількох людей, серед яких чоловіків було більше, ніж жінок.

Вчені порівняли отримані дані з рештками жінки, яка жила у Франції приблизно 31 000 років тому, та зубом, знайденим на півночі Іспанії, що датується приблизно 25 000 років тому Фото: Science Advances

"Цей результат демонструє здатність sedaDNA (осадової ДНК) розкривати раніше недоступні генетичні динаміки за відсутності людських останків", — заявили дослідники, додавши, що цей метод "пов'язує археологічні знахідки з генетичною ідентичністю людей".

Осадова стародавня ДНК, або sedaDNA, дозволяє вченим досліджувати доісторичні популяції без фізичних останків. У огляді за 2025 рік було зазначено, що ця техніка може покращити розуміння міграції людей, взаємодії мисливців-збирачів, раннього землеробства та одомашнення тварин.

"Це виводить на абсолютно новий рівень досліджень у деяких із найцікавіших галузей сучасної археології, зокрема щодо мобільності, раціону харчування та сімейних історій", — написали автори огляду.

Подібні відкриття вже робилися в інших місцях. У 2021 році дослідники вилучили з печерних відкладень у Грузії мітохондріальну ДНК, що належала жінці, яка жила приблизно 25 000 років тому. В іншому дослідженні було виявлено стародавню людську ДНК, збережену на стіні печери з наскельними малюнками в Аргентині.

Останнє дослідження в печері Ель-Мірон також вийшло за межі попередніх досліджень завдяки вилученню ядерної ДНК. На відміну від мітохондріальної ДНК, яка передається по материнській лінії, ядерна ДНК походить від обох батьків і надає більше інформації про походження.

Головний автор дослідження Пере Гелаберт та його колеги порівняли отримані дані з рештками жінки, яка жила у Франції приблизно 31 000 років тому, та зубом, знайденим на півночі Іспанії, що датується приблизно 25 000 років тому. Обидва зразки мали ознаки східного походження, що свідчить про те, що східні та західні європейські популяції змішалися ще до останнього льодовикового максимуму.

Відкриття було зроблено в печері Ель-Мірон на півночі Іспанії Фото: Wikimedia Commons

Однак ДНК із печери Ель-Мірон, що датується приблизно 22 000 років тому, показала виключно західне походження.

"Що найважливіше, — зробили висновок автори, — наші геномні дані спростовують гіпотезу про масштабну заміну населення або розрив у його розвитку на цьому етапі".

Натомість отримані дані свідчать про те, що популяції південно-західної Європи залишалися відносно стабільними в період від 30 000 до 20 000 років тому. Хоча зразків з цього періоду небагато, дослідження sedaDNA майже подвоїли обсяг доступних генетичних доказів.

Дослідники наголосили, що подальші дослідження, які поєднують аналіз скелетних решток та ДНК з осадових відкладень, допоможуть з'ясувати, як розвивалися європейські популяції під час пізнього палеоліту. Їхні висновки показують, що навіть коли кістки та скам'янілості зникають, сліди стародавніх людей можуть зберігатися в землі упродовж десятків тисяч років.

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