В Мексике обнаружили сразу 50 следов динозавров: находкам 65 миллионов лет (фото)

В Мексике обнаружили сразу 50 окаменелых следов динозавров, живших примерно 65 миллионов лет назад. Исследователи полагают, что на этом участке может быть найдено гораздо больше следов различных видов доисторических гигантов.

Следы обнаружили на дне ручья недалеко от города Сан-Хуан-де-лос-Платанос в штате Мичоакан. Специалисты из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) исследовали находку после того, как местные жители сообщили о следах, пишет Heritage Daily.

На данный момент исследователи зафиксировали не менее 50 следов на площади примерно 40 квадратных метров. Однако следы, судя по всему, простираются за пределы уже исследованного участка, а это означает, что их окончательное количество может быть значительно больше. Длина следов составляет от 12 до 48 сантиметров, а ширина некоторых достигает 30 сантиметров.

Различные формы и размеры следов свидетельствуют о том, что по этой местности передвигались несколько групп динозавров. Некоторые из самых крупных трёхпалых следов, вероятно, принадлежали крупному плотоядном тероподу из семейства тиранозавридов. Рост этого животного мог достигать примерно четырёх метров.

Самые крупные следы принадлежали большому плотоядном тероподу из семейства тиранозавридов Фото: INAH

Остальные отпечатки с тремя пальцами, судя по всему, принадлежат более мелким динозаврам, похожим на рапторов, — возможно, представителям семейства дромеозавридов, рост которых мог составлять около двух метров.

Третью группу следов предварительно отнесли к гадрозаврам — травоядным динозаврам, широко известным как утиноклювые динозавры. Эти животные могли достигать примерно четырёх метров в высоту, а их следы отличаются тремя пальцами с более закруглёнными кончиками. Однако эти классификации остаются предварительными. Требуются дальнейшие палеонтологические исследования, чтобы установить, сколько видов динозавров представлено на этом участке.

Учёные полагают, что следы были оставлены 65 миллионов лет назад, в конце мелового периода, когда нептичьи динозавры приближались к концу своего существования. В то время ландшафт современного Мичоакана выглядел совсем иначе, чем регион, который мы видим сегодня.

Сервантес Баррига из INAH высказал предположение, что водоемы могли привлекать динозавров в эту местность в поисках пищи. Это могло бы помочь объяснить, почему следы, принадлежащие разным животным, встречаются в одном и том же месте.

Ученые полагают, что следы были оставлены 65 миллионов лет назад, а именно в конце мелового периода Фото: INAH

Если исследователям удастся установить связи между отдельными следами, они смогут реконструировать передвижения животных, определить направления их движения и выяснить, как различные виды использовали одну и ту же среду обитания.

"Такое открытие открывает окно в период, который мы все представляем себе, но который редко имеем возможность изучать", — отметил археолог Хосе Луис Пунсо Диас.

Пунсо Диас отметил, что количество видов, представленных на этом участке, пока неизвестно. Однако разнообразие следов может дать представление о способе передвижения динозавров, их физических характеристиках, поведении и сосуществовании различных видов в доисторической Мексике.

21 октября 2026 года междисциплинарная команда INAH приступила к детальной документации этого участка. Работа включает фотограмметрию — метод, при котором с помощью фотографий создаются точные трехмерные изображения следов. Исследователи также изготавливают слепки и собирают образцы окружающих пород, чтобы установить геологический контекст находки.

21 октября 2026 года представители INAH приступили к документированию этого участка Фото: INAH

Местонахождение в Апатсингани является четвертым известным местом со следами динозавров в штате Мичоакан. По всей Мексике представители INAH зарегистрировали более 30 мест с следами динозавров, в частности в Пуэбле, Коауиле, Оахаке, Чиуауа, Соноре и Дуранго.

Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Иказа поблагодарила местных жителей за то, что они сообщили о находке следов. "Эти следы приближают нас к истории мексиканской территории, уходящей корнями в миллионы лет назад", — отметила она.

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