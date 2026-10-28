У Мексиці знайшли одразу 50 слідів динозаврів: знахідкам 65 мільйонів років (фото)

У Мексиці виявили одразу 50 скам'янілих слідів динозаврів, які жили приблизно 65 мільйонів років тому. Дослідники вважають, що на цій ділянці може бути знайдено набагато більше слідів різних видів доісторичних гігантів.

Сліди знайшли на дні струмка поблизу міста Сан-Хуан-де-лос-Платанос у штаті Мічоакан. Фахівці з Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH) дослідили знахідку після того, як місцеві мешканці повідомили про сліди, пише Heritage Daily.

Наразі дослідники задокументували щонайменше 50 слідів на площі приблизно 40 квадратних метрів. Однак сліди, судячи з усього, простягаються за межі вже дослідженої ділянки, а це означає, що остаточна кількість може бути значно більшою. Довжина слідів становить від 12 до 48 сантиметрів, а ширина деяких досягає 30 сантиметрів.

Різні форми та розміри слідів свідчать про те, що цією місцевістю пересувалися кілька груп динозаврів. Деякі з найбільших трипалих слідів, ймовірно, належали великому м'ясоїдному тероподу з родини тиранозавридів. Зріст цієї тварини міг сягати приблизно чотирьох метрів.

Найбільші сліди належали великому м'ясоїдному тероподу з родини тиранозавридів Фото: INAH

Інші трипалі відбитки, судячи з усього, належать меншим динозаврам, схожим на рапторів, — можливо, представникам родини дромеозавридів, зріст яких міг становити близько двох метрів.

Третю групу слідів попередньо віднесли до гадрозаврів — травоїдних динозаврів, широко відомих як качкодзьобі динозаври. Ці тварини могли досягати приблизно чотирьох метрів у висоту, а їхні сліди відрізняються трьома пальцями з більш заокругленими кінчиками. Однак ці класифікації залишаються попередніми. Потрібні подальші палеонтологічні дослідження, щоб встановити, скільки видів динозаврів представлено на цій ділянці.

Вчені вважають, що слідам залишили 65 мільйонів років тому, наприкінці крейдяного періоду, коли непташині динозаври наближалися до кінця свого існування. У той час ландшафт сучасного Мічоакана виглядав зовсім інакше, ніж регіон, який ми бачимо сьогодні.

Сервантес Барріга з INAH припустив, що водойми могли приваблювати динозаврів до цієї місцевості у пошуках їжі. Це могло б допомогти пояснити, чому сліди, що належать різним тваринам, зустрічаються в одному й тому ж місці.

Вчені вважають, що слідам залишили 65 мільйонів років тому, а саменаприкінці крейдяного періоду Фото: INAH

Якщо дослідникам вдасться встановити зв'язки між окремими слідами, вони зможуть реконструювати пересування тварин, визначити напрямки їхнього руху та з'ясувати, як різні види використовували одне й те саме середовище.

"Таке відкриття відкриває вікно у період, який ми всі уявляємо собі, але який рідко маємо нагоду вивчати", — зазначив археолог Хосе Луїс Пунсо Діас.

Пунсо Діас зазначив, що кількість видів, представлених на цій ділянці, залишається невідомою. Проте різноманітність слідів може надати свідчення про спосіб пересування динозаврів, їхні фізичні характеристики, поведінку та співіснування різних видів у доісторичній Мексиці.

21 жовтня 2026 року мультидисциплінарна команда INAH розпочала детальну документацію цієї ділянки. Робота включає фотограмметрію — техніку, яка використовує фотографії для створення точних тривимірних знімків слідів. Дослідники також виготовляють зліпки та збирають зразки навколишніх порід, щоб встановити геологічний контекст знахідки.

21 жовтня 2026 року представники INAH розпочали документацію цієї ділянки Фото: INAH

Місцезнаходження в Апатсінгані є четвертим відомим місцем із слідами динозаврів у штаті Мічоакан. По всій Мексиці представники INAH зареєстрували понад 30 місць із слідами динозаврів, зокрема в Пуеблі, Коауїлі, Оахаці, Чіуауа, Сонорі та Дуранго.

Міністр культури Мексики Клаудія Куріель де Іказа висловила вдячність місцевим мешканцям за те, що вони повідомили про знахідку слідів. "Ці сліди наближають нас до історії мексиканської території, яка сягає мільйонів років тому", — зазначила вона.

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