Кот-мэр и самолет вместо маршрутки: как Аляска из "кучи льда" превратилась в крупнейший штат США

Ежегодно 18 октября отмечается День Аляски. Фокус собрал несколько любопытных фактов о крупнейшем американском штате: почему дети добираются в школу на самолете, а местным жителям запрещено будить медведей, чтобы сделать селфи.

День Аляски (Alaska Day) — официальный государственный праздник в американском штате, который ежегодно отмечается 18 октября. Этот день посвящен официальной передаче территории от Российской империи Соединенным Штатам Америки в 1867 году.

Договор о продаже Аляски США был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Согласно документу, Российская империя уступила территорию полуострова Аляска, Алеутские острова и ряд архипелагов за 7,2 миллиона долларов золотом.

Историки отмечают, что продаже Аляски США в 1867 году была не случайным решением, а стратегическим шагом. Фактически, Российская империя сама инициировала это соглашение по целому ряду причин. Основными считаются:

главной причиной считается страх потерять территорию бесплатно, поскольку после поражения в Крымской войне стало очевидно, что Российская империя не в состоянии защитить свои далекие колонии;

географическая изоляция и логистический кошмар также внесли свою лепту, поскольку в 19 веке Аляска буквально находилась для Санк-Петербурга на «другом конце света»; чтобы доставить на Аляску документы, продовольствие или подкрепление необходимо было либо месяцами ехать лошадями через всю Сибирь, а затем плыть по морю, либо совершать кругосветное путешествие на кораблях;

еще одной причиной стала экономическая убыточность — основным богатством Аляски Россия считала мех морской выдры, но неконтролируемая охота и хищничество почти полностью уничтожили местную популяцию уже к середине 19 века. В результате, доходы в регионе фактически упали до нуля;

смена геополитических приоритетов также повлияла на ситуацию — Россия отказалась от заморских амбиций и сосредоточилась на континентальной экспансии;

передача Аляски США также была направлена на то, чтобы столкнуть лбами США и Великобританию.

Официальный акт передачи территории состоялся 18 октября 1867 года в столице Аляски — городке Новоархангельске, который позже был переименован в Ситку. В этот же день российский флаг был спущен, а над фортом официально подняли государственный флаг США под залпы орудий с участием американских войск во главе с генералом Ловеллем Руссо и российских комиссаров во главе с адмиралом Алексеем Пещуровым.

Впрочем, на официальном уровне праздник был утвержден лишь в 1917 году. С тех пор ежегодно городок Ситка становится центром торжества, где проводятся исторические реконструкции, праздничные парады в костюмах 19 века, а также торжественное поднятие флага и культурные мероприятия.

День Аляски отмечают ежегодно 18 октября

От «кучи льда» к крупнейшему штату США

Превращение Аляски из «кучи льда» в полноценный 49-й штата США заняло почти столетие — с 1867 по 1959 год. Историки отмечают, что это был непростой путь, включавший несколько золотых лихорадок, мировую войну, а также ожесточенную политическую борьбу. Условно его можно разделить на несколько ключевых этапов:

Эпоха полного забвения (1867–1884) — в 1867 году американцы и пресса откровенно высмеивали соглашение о покупке Аляски, называя территорию «Глупостью Сьюарда» (в честь госсекретаря США Уильяма Сьюарда), «зоопарком полярных медведей» и «сундуком со льдом». Фактически, первые 17 лет власти попросту не знали, что делать с этой огромной территорией, а потому на Аляске не было законов и гражданского правительства — здесь господствовали армия, таможенная служба и военно-морской флот США; Золотая лихорадка (1884–1912) — в 1880 году на Аляске впервые было обнаружено золото, что радикально изменило отношение к территории. В 1884 году Конгрес принял Первый органический акт, превратив регион в Дистрикт Аляска — здесь появились первые судьи, губернатор и законы. В 1896 году вспыхнула легендарная Клондайкская золотая лихорадка, затем золотые лихорадки вспыхнули в Номе и Фейрбанксе. В 1912 году Аляска официально получила статус территории США и собственный местный парламент, но все еще не имела права голоса в Конгрессе; Вторая мировая война — до середины 20 века Аляска оставалась малообитаемой, а потому Конгресс отказывался предоставить ей статус штата. Вторая мировая война изменила все — когда японские войска в 1942 году захватили несколько Алеутских островов, Штаты осознали важность региона. Правительство срочно построило военные базы и Аляскинскую трассу, в результате чего население региона резко возросло; План Теннесси и нефтяной бум — в 1946 году на Аляске был проведен референдум, где жители проголосовали за то, чтобы стать штатом. Увы, Конгресс годами блокировал этот процесс из-за политических споров. Аляска пошла на юридическую уловку, использовав план Теннесси: в 1955–1956 годах жители сами написали Конституцию штата и без разрешения Вашингтона избрали двух сенаторов и одного конгрессмена, которого отправили в столицу. Далее стартовала агрессивная пиар-компания, направленная на получение статуса штата; Официальное признание Аляски состоялось 3 января 1959 года, когда президент Дуайт Эйзенхауэр подписал провозглашение, и Аляска официально стала 49-м штатом США, изменив американский флаг — на нем появилась 49 звезда.

Кот-мэр и самолеты вместо маршруток

Сегодня Аляска считается одним из богатейших и крупнейших штатов Америки, его площадь настолько велика, что на ней легко поместились бы две Германии и Франция. Но даже это еще не все. По словам ученых, Аляска также является самым холодным и диким штатом США.

Фокус собрал подборку любопытных и мало известных фактов о 49-м штате Америки.

Самолеты вместо маршруток

Большая часть территории штата покрыта горами, лесами и ледниками, а потому Аляска имеет уникальную логистику. Например, вместо маршруток тут курсируют самолеты — на каждые 37-60 местных жителей приходится один частный самолет. Более того, исследователи утерждают, что даже дети на Аляске часто летают в школу на крохотных «Сесснах».

В городе Анкоридж расположена база Лейк-Худ (Lake Hood Floatplane Base) – самый большой и самый загруженный в мире аэропорт для гидросамолетов, обслуживающий почти 190 рейсов ежедневно.

Не менее любопытным является и тот факт, что до столицы штата, города Джуно, попросту невозможно добраться с помощью автомобильной дороги. Город окружен горами и Тихим океаном, а потому добраться сюда можно лишь с помощью самолета или парома.

Некоторые школьники на Аляске вынуждены добираться в школу на самолетах

Необычные города Аляски и кот-мэр

Одной из знаменитостей Аляски считается рыжий кот-мэр Стаббс, который в течение 20 лет, с 1997 по 2017 год, был официальным почетным мэром города Талкитна. У него был свой "офис" в местном магазине, кот пил воду с кошачьей мятой из бокала и привлекал тысячи туристов.

По словам исследователей, еще одной достопримечательностью Аляски считается город-дом. Почти все население маленького городка Виттиер, около 200-300 человек, живет в единственном на весь населенный пункт 14-этажном доме, известном как Begich Towers. Там есть своя школа, почта, полиция, клиника и магазины. Однако жителям зимой даже не нужно выходить на улицу.

Одной из знаменитостей Аляски считается рыжий кот-мэр Стаббс Фото: Wikipedia

Овощи-мутанты

Из-за уникальных климатических условий полярный день в некоторых регионах Аляски летнее солнце может светить по 19-20 часов в сутки. В результате растения получают огромное количество ультрафиолета, благодаря чему фермеры в городе Палмер выращивают овощи-мутанты: например, вес капусты здесь может достигать более 50 кг, кабачки достигают в длину более метра, а тыквы могут быть гигантских размеров.

Из-за уникальных климатических условий на Аляске ростут овощи-гиганты Фото: Facebook

Уникальные лягушки, превращающиеся в камень

Исследователи отмечают, что на Аляске обитает уникальный вид лесных лягушек (Lithobates sylvaticus). Зимой эти животные буквально замерзают в лед, становясь жесткими, как камень. Результаты исследований показывают, что сердца этих лягушек полностью останавливаются, а процессы жизнедеятельности замирают. С наступлением весны лед тает, как и лягушки — животные попросту возвращаются к обычной жизни.

Не будить медведей и не сбрасывать лосей с самолетов

В местных законах все еще сохранились странные запреты, которые на первый взгляд кажутся нелогичными. Например, на Аляске официально запрещено будить медведей, чтобы сделать с ними фото. Другой закон также запрещает сбрасывать живых лосей с самолета. Эксперты отмечают, что этот закон появился после того, как местные шутники пытались сбросить чучело или живого лося во время одного из фестивалей.

Невероятная природа

Исследователи отмечают, что Аляска также хорошо известна своей невероятной природой. Здесь расположено более 100 000 ледников, которые занимают около 5% территории штата, а также около 3 миллионов озер. На Аляске также расположена самая высокая гора Северной Америки — Денали, ее высота составляет около 6190 метров.

Еще один любопытный факт — самая низкая температура, зафиксированная в штате, составила -62 °C.