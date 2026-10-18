Кіт-мер і літак замість маршрутки: як Аляска з "купи льоду" перетворилася на найбільший штат США

Щороку 18 жовтня відзначається День Аляски. Фокус зібрав кілька цікавих фактів про найбільший американський штат: чому діти добираються до школи літаком, а місцевим жителям заборонено будити ведмедів, щоб зробити селфі.

День Аляски (Alaska Day) — офіційне державне свято в американському штаті, яке щорічно відзначається 18 жовтня. Цей день присвячений офіційній передачі території від Російської імперії Сполученим Штатам Америки у 1867 році.

Договір про продаж Аляски США було підписано 30 березня 1867 року у Вашингтоні. Згідно з документом, Російська імперія поступилася територією півострова Аляска, Алеутських островів та низки архіпелагів за 7,2 мільйона доларів золотом.

Історики зазначають, що продаж Аляски США у 1867 році був не випадковим рішенням, а стратегічним кроком. Фактично, Російська імперія сама ініціювала цю угоду з цілої низки причин. Основними вважаються:

головним чинником вважається страх втратити територію без компенсації, оскільки після поразки у Кримській війні стало очевидно, що Російська імперія не в змозі захистити свої віддалені колонії;

географічна ізоляція та логістичний кошмар також зіграли свою роль, оскільки в XIX столітті Аляска буквально перебувала для Санкт-Петербурга на "іншому кінці світу"; щоб доставити на Аляску документи, продовольство чи підкріплення, потрібно було або місяцями їхати верхи через усю Сибір, а потім плисти морем, або здійснювати навколосвітню подорож на кораблях;

ще однією причиною стала економічна збитковість — основним багатством Аляски Росія вважала хутро морської видри, але неконтрольоване полювання та хижацтво майже повністю знищили місцеву популяцію вже до середини 19 століття. У результаті доходи в регіоні фактично впали до нуля;

зміна геополітичних пріоритетів також вплинула на ситуацію — Росія відмовилася від заморських амбіцій і зосередилася на континентальній експансії;

передача Аляски США також мала на меті зіштовхнути США та Велику Британію.

Офіційна церемонія передачі території відбулася 18 жовтня 1867 року в столиці Аляски — містечку Новоархангельську, яке згодом було перейменовано на Сітку. Того ж дня російський прапор було опущено, а над фортом офіційно підняли державний прапор США під залпи гармат за участю американських військ на чолі з генералом Ловеллом Руссо та російських комісарів на чолі з адміралом Олексієм Пещуровим.

Втім, на офіційному рівні це свято було затверджено лише в 1917 році. Відтоді щороку містечко Сітка стає центром урочистостей, де проводяться історичні реконструкції, святкові паради в костюмах 19 століття, а також урочисте підняття прапора та культурні заходи.

День Аляски відзначають щороку 18 жовтня

Від "купи льоду" до найбільшого штату США

Перетворення Аляски з "купи льоду" на повноцінний 49-й штат США зайняло майже століття — з 1867 по 1959 рік. Історики зазначають, що це був непростий шлях, який включав кілька золотих лихоманок, світову війну, а також запеклу політичну боротьбу. Умовно його можна розділити на кілька ключових етапів:

Епоха повного забуття (1867–1884) — у 1867 році американці та преса відверто висміювали угоду про купівлю Аляски, називаючи цю територію "дурницею Сьюарда" (на честь держсекретаря США Вільяма Сьюарда), "зоопарком полярних ведмедів" і "скринею з льодом". Фактично, перші 17 років влада просто не знала, що робити з цією величезною територією, а тому на Алясці не було законів і цивільного уряду — тут панували армія, митна служба та військово-морський флот США; Золота лихоманка (1884–1912) — у 1880 році на Алясці вперше було виявлено золото, що радикально змінило ставлення до території. У 1884 році Конгрес ухвалив Перший органічний акт, перетворивши регіон на Дистрикт Аляска — тут з’явилися перші судді, губернатор і закони. У 1896 році спалахнула легендарна Клондайцька золота лихоманка, потім золоті лихоманки спалахнули в Номі та Фейрбанксі. У 1912 році Аляска офіційно отримала статус території США та власний місцевий парламент, але все ще не мала права голосу в Конгресі; Друга світова війна — до середини 20 століття Аляска залишалася малонаселеною, а тому Конгрес відмовлявся надати їй статус штату. Друга світова війна змінила все — коли японські війська в 1942 році захопили кілька Алеутських островів, США усвідомили важливість регіону. Уряд терміново збудував військові бази та Аляскинську трасу, внаслідок чого населення регіону різко зросло; "План Теннессі" та нафтовий бум — у 1946 році на Алясці було проведено референдум, на якому мешканці проголосували за те, щоб стати штатом. На жаль, Конгрес роками блокував цей процес через політичні суперечки. Аляска вдалася до юридичного хитрощів, скориставшись планом Теннессі: у 1955–1956 роках мешканці самостійно написали Конституцію штату та без дозволу Вашингтона обрали двох сенаторів і одного конгресмена, якого відправили до столиці. Далі розпочалася агресивна піар-кампанія, спрямована на отримання статусу штату; Офіційне визнання Аляски відбулося 3 січня 1959 року, коли президент Дуайт Ейзенхауер підписав прокламацію, і Аляска офіційно стала 49-м штатом США, змінивши американський прапор — на ньому з’явилася 49-та зірка.

Кіт-мер і літаки замість маршруток

Сьогодні Аляска вважається одним із найбагатших і найбільших штатів Америки; її площа настільки велика, що на ній легко помістилися б дві Німеччини та Франція. Але навіть це ще не все. За словами вчених, Аляска також є найхолоднішим і найдикішим штатом США.

Фокус підготував добірку цікавих і маловідомих фактів про 49-й штат Америки.

Літаки замість маршруток

Більша частина території штату вкрита горами, лісами та льодовиками, тому Аляска має унікальну логістику. Наприклад, замість маршруток тут курсують літаки — на кожні 37–60 місцевих жителів припадає один приватний літак. Більше того, дослідники стверджують, що навіть діти на Алясці часто літають до школи на крихітних "Сеснах".

У місті Анкоридж розташована база Лейк-Худ (Lake Hood Floatplane Base) — найбільший і найзавантаженіший у світі аеропорт для гідролітаків, який щодня обслуговує майже 190 рейсів.

Не менш цікавим є й той факт, що до столиці штату, міста Джуно, просто неможливо дістатися автомобільним шляхом. Місто оточене горами та Тихим океаном, а тому дістатися сюди можна лише літаком або поромом.

Деякі школярі на Алясці змушені добиратися до школи літаками

Незвичайні міста Аляски та кіт-мер

Однією з знаменитостей Аляски вважається рудий кіт-мер Стаббс, який протягом 20 років, з 1997 по 2017 рік, був офіційним почесним мером міста Талкітна. У нього був власний "офіс" у місцевому магазині, кіт пив воду з котячою м’ятою з келиха та приваблював тисячі туристів.

За словами дослідників, ще однією визначною пам’яткою Аляски вважається місто-будинок. Майже все населення маленького містечка Віттієр, близько 200–300 осіб, мешкає в єдиному на весь населений пункт 14-поверховому будинку, відомому як Begich Towers. Там є своя школа, пошта, поліція, клініка та магазини. Однак мешканцям взимку навіть не потрібно виходити на вулицю.

Однією з знаменитостей Аляски вважається рудий кіт-мер Стаббс Фото: Wikipedia

Овочі-мутанти

Через унікальні кліматичні умови під час полярного дня в деяких регіонах Аляски літнє сонце може світити по 19–20 годин на добу. В результаті рослини отримують величезну кількість ультрафіолету, завдяки чому фермери в місті Палмер вирощують овочі-мутанти: наприклад, вага капусти тут може сягати понад 50 кг, кабачки досягають у довжину понад метр, а гарбузи можуть бути гігантських розмірів.

Через унікальні кліматичні умови на Алясці ростуть гігантські овочі Фото: Facebook

Унікальні жаби, що перетворюються на камінь

Дослідники зазначають, що на Алясці мешкає унікальний вид лісових жаб (Lithobates sylvaticus). Взимку ці тварини буквально замерзають у льоді, стаючи твердими, як камінь. Результати досліджень показують, що серця цих жаб повністю зупиняються, а процеси життєдіяльності завмирають. З настанням весни лід тане, як і жаби — тварини просто повертаються до звичного життя.

Не будити ведмедів і не скидати лосів з літаків

У місцевих законах досі збереглися дивні заборони, які на перший погляд здаються нелогічними. Наприклад, на Алясці офіційно заборонено будити ведмедів, щоб сфотографуватися з ними. Інший закон також забороняє скидати живих лосів з літака. Експерти зазначають, що цей закон з’явився після того, як місцеві жартівники намагалися скинути опудало або живого лося під час одного з фестивалів.

Неймовірна природа

Дослідники зазначають, що Аляска також добре відома своєю неймовірною природою. Тут розташовано понад 100 000 льодовиків, які займають близько 5 % території штату, а також близько 3 мільйонів озер. На Алясці також розташована найвища гора Північної Америки — Деналі, її висота становить близько 6190 метрів.

Ще один цікавий факт — найнижча температура, зафіксована у штаті, становила -62 °C.