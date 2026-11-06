Нечто между человеком и рыбой: чем на самом деле оказалась русалка, обманувшая весь мир (фото)

Ученые наконец раскрыли истинную природу странного существа, убедившего людей, что русалки действительно существуют.

"Фиджийская русалка" (Feejee Mermaid) — загадочное гротескное создание, напоминающее нечто среднее между млекопитающим и рыбой. В 19 веке скелет не единожды демонстрировался в музеях и передвижных балаганах — его представляли как доказательство существования таинственного обитателя морских глубин, пишет Daily Mail.

Таким образом загадочный скелет убедил мир в том, что русалки действительно могут существовать на самом деле. Более того, некоторые полагали, что "Фиджийская русалка" даже может быть недостающим звеном между людьми и водными животными. К счастью, позже ученые все же отказались от этой идеи.

И все же, по словам преподавателя писательского мастерства и риторики в Колорадском университете Джека Дэйли, гротескное создание, которому принадлежал скелет, вовсе не было каким-то уникальным биологическим феноменом. На самом деле "Фиджийская русалка" — не более, чем тщательно спланированный розыгрыш: туловище молодой обезьяны просто пришили к рыбьему хвосту.

Сочетая в себе человеческие и животные черты, фольклор и науку, зрелищность и эмпирический подход, "Фиджийская русалка" показывает, как чудовищная мистификация спровоцировала жаркие интеллектуальные споры в Америке 19 века.

Известно, что "Фиджийская русалка" была привезена в Америку в 19 веке антрепренером Финеасом Барнумом. В его "Американском музее" экспонат представляли как "величайшую диковинку в мире", утверждая, что он был найден на островах Фиджи.

Скелет русалки принадлежит рыбе, обезьяне и рептилии Фото: PEN NEWS

Жутковатое создание было намеренно сделано отталкивающим — оно совсем не походило на прекрасных русалок из сказок и легенд. В то же время, сам Барнум описывал экземпляр как уродливый, высохший и почерневший экземпляр длиной около 90 сантиметров. Неизвестного создания также был открыт рот, загнутый хвост, а руки были вскинуты вверх.

Тем не менее, многие посетители того времени были готовы поверить в самые невероятные истории о естественной истории и эволюции. В конце концов фальшивая русалка стала мировой сенсацией и одурачила людей по всему земному шару. Организаторы выставок преподносили ее как подлинную находку из далеких океанов, играя на интересе публики ко всему экзотическому и неизведанным уголкам планеты.

Впрочем, современные ученые опровергают теорию о существовании русалок. Детальное исследование останков показало, что скелет загадочной русалки на самом деле был собран из останков различных животных.

Отметим, что проведенное ранее сканирование другого экземпляра "русалки с островов Фиджи" показало, что он состоит из частей рыбы, обезьяны и рептилии.

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