Неожиданное открытие: правитель, который привел римлян в Британию, был женщиной (фото)

Археологи считают, что вождем племени атребатов, который убедил римского императора Клавдия отправить войска в Британию, был не мужчина. Это была женщина.

В I веке нашей эры большая часть нынешней Великобритании стала частью Римской империи под названием провинция Британия. Почти 400 лет римляне правили этими землями, населенными кельтскими племенами. Ключевую роль во вторжении римлян в Британию в 43 году нашей эры, как считается, сыграл правитель племени атребатов, которые переселились из Галлии в Британию, по имени Верика. Но археологи из Борнмутского университета (Великобритания) пришли к неожиданному выводу: Верика – это имя женщины, а не мужчины. Статья опубликована в журнале Current Archaeology, пишет Gizmodo.

Верика в представлении художника Фото: Gizmodo

По словам археологов, Верика была важной фигурой в истории превращения Британии в римскую провинцию. Если бы она не потеряла власть в 40 году нашей эры, то возможно, Римская империя никогда бы не вторглась на Британские острова.

Верика была союзницей Рима и предводительницей племени атребатов, чьи земли располагались на юге Британии. Согласно римскому историку III века по имени Кассий Дион, именно Верика убедила римского императора Клавдия отправить войска в Британию, что привело к ее завоеванию, считают археологи.

Бюст императора Клавдия Фото: Wikipedia

По словам ученых, предположение о том, что Верика был мужчиной, возникло из-за патриархальных взглядов историков XIX века. На то, что Верика – это не мужчина, а женщина, указывают многие факты, утверждают ученые.

На монетах, которые чеканила Верика, можно встретить латинское слово "Rex", то есть "правитель" или "король", что указывает на ее поддержку со стороны римского императора Фото: Gizmodo

Одним из доказательств является то, что имя Верика заканчивается на букву "а". Женские имена в ту эпоху в Британии часто оканчивались на эту букву. Здесь можно вспомнить правительницу племени иценов по имени Боудикка и правительницу племени бригантов по имени Картимандуа. Они жили в тот же период, что и Верика, хотя Боудикка более известна благодаря своему восстанию против римлян в 60 году нашей эры.

Монеты Верики отличаются по своему оформлению от монет, выпущенных правителями-мужчинами той же эпохи Фото: Gizmodo

На монетах, которые чеканила Верика, можно встретить латинское слово "Rex", то есть "правитель" или "король", что указывает на ее поддержку со стороны римского императора. Хотя под этим термином часто воспринимают мужчин-правителей, археологи говорят, что этот термин не имеет выраженной привязки к мужскому полу. Римская империя признавала правителей покоренных племен обоих полов.

Также монеты Верики отличаются по своему оформлению от монет, выпущенных правителями-мужчинами той же эпохи. На ее монетах изображены стройные всадницы с обнаженной грудью. Ни один другой правитель в Британии того времени не размещал на монетах женщин-воинов.

Римская империя в 37-54 годах при императоре Клавдии. Зеленым цветом показаны терриитории, завоеванные Римом в данный период Фото: Wikipedia

Ученые говорят, что римские историки прямо не указывают на пол Верики. Но Кассий Дион писал, что военное вторжение римлян в Британию состоялось потому, что император Клавдий был подвержен влиянию женщины из британского варварского племени. Это укладывается в распространенный в то время образ императора Клавдия как неэффективного правителя и человека слабохарактерного, который находился под влиянием женщин.

Археологи считают, что участие Верики в римском вторжении в Британию стало залогом успеха военной кампании Клавдия. Она предоставляла тактические сведения и обеспечивала поддержку на местах.

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