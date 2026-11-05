Несподіване відкриття: правитель, який привів римлян до Британії, був жінкою (фото)

Археологи вважають, що вождем племені атребатів, який переконав римського імператора Клавдія відправити війська до Британії, був не чоловік. Це була жінка.

У I столітті нашої ери більша частина сучасної Великої Британії увійшла до складу Римської імперії під назвою провінція Британія. Майже 400 років римляни правили цими землями, населеними кельтськими племенами. Ключову роль у вторгненні римлян до Британії в 43 році нашої ери, як вважається, відіграв вождь племені атребатів, які переселилися з Галлії до Британії, на ім’я Веріка. Але археологи з Борнмутського університету (Велика Британія) дійшли несподіваного висновку: Веріка — це ім’я жінки, а не чоловіка. Стаття опублікована в журналі Current Archaeology, пише Gizmodo.

Веріка у баченні художника Фото: Gizmodo

За словами археологів, Веріка відіграла важливу роль в історії перетворення Британії на римську провінцію. Якби вона не втратила владу в 40 році нашої ери, то, можливо, Римська імперія ніколи б не вторглася на Британські острови.

Веріка була союзницею Риму та вождькою племені атребатів, землі яких розташовувалися на півдні Британії. Згідно з римським істориком III століття на ім’я Кассій Діон, саме Веріка переконала римського імператора Клавдія відправити війська до Британії, що призвело до її завоювання, вважають археологи.

Бюст імператора Клавдія Фото: Wikipedia

За словами вчених, припущення про те, що Веріка був чоловіком, виникло через патріархальні погляди істориків XIX століття. На те, що Веріка — це не чоловік, а жінка, вказують численні факти, стверджують вчені.

На монетах, які карбувала Верика, можна побачити латинське слово "Rex", тобто "правитель" або "король", що свідчить про її підтримку з боку римського імператора Фото: Антарктида

Одним із доказів є те, що ім’я Веріка закінчується на літеру "а". Жіночі імена в ту епоху в Британії часто закінчувалися на цю літеру. Тут можна згадати правительку племені іценів на ім’я Боудікка та правительку племені бригантів на ім’я Картімандуа. Вони жили в той самий період, що й Веріка, хоча Боудікка більш відома завдяки своєму повстанню проти римлян у 60 році нашої ери.

Монети Веріки відрізняються за своїм оформленням від монет, випущених правителями-чоловіками тієї ж епохи Фото: Антарктида

На монетах, які карбувала Веріка, можна побачити латинське слово "Rex", тобто "правитель" або "король", що свідчить про її підтримку з боку римського імператора. Хоча під цим терміном часто мають на увазі чоловіків-правителів, археологи зазначають, що цей термін не має чіткого зв’язку з чоловічою статтю. Римська імперія визнавала правителів підкорених племен обох статей.

Також монети Веріки відрізняються за своїм оформленням від монет, випущених правителями-чоловіками тієї ж епохи. На її монетах зображені стрункі вершниці з оголеними грудьми. Жоден інший правитель у Британії того часу не зображував на монетах жінок-воїнів.

Римська імперія у 37–54 роках за часів імператора Клавдія. Зеленим кольором позначено території, завойовані Римом у цей період Фото: Wikipedia

Вчені зазначають, що римські історики прямо не вказують на стать Веріки. Однак Кассій Діон писав, що військове вторгнення римлян до Британії відбулося тому, що імператор Клавдій перебував під впливом жінки з британського варварського племені. Це вписується в поширений на той час образ імператора Клавдія як неефективного правителя та людини зі слабким характером, яка перебувала під впливом жінок.

Археологи вважають, що участь Веріки у римському вторгненні до Британії стала запорукою успіху військової кампанії Клавдія. Вона надавала тактичну інформацію та забезпечувала підтримку на місцях.

Інші новини науки