"Матрица" уже здесь: осьминоги вдохновили ученых на создание вездесущих "октоботов"

Осьминоги — непревзойденные мастера побега, поскольку способны протиснуться в невероятно узкие отверстия. Это вдохновило ученых на создание роботов нового поколения.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, и большинство из них не перестают удивлять ученых. Например, осьминоги — как известно, настоящие виртуозы побега, поскольку способны протиснуть свое мягкое тело сквозь отверстия, которые кажутся совершенно неподходящими для этого. В новом исследовании ученые сосредоточились на выяснении того, как им это удается, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Сингапурско-массачусетского технологического альянса (SMART) собрала осьминогов, подготовила прозрачные акриловые ящики и создала своего рода "комнату для побега". Ученые провели ряд экспериментов, в которых приняли участие обыкновенные осьминоги (Octopus vulgaris) и мексиканские осьминоги (Octopus maya).

На первом этапе ученые измерили расстояние между глазами каждого моллюска. Дело в том, что за глазами, в области мантии, находится центральная нервная система, заключенная в защитную оболочку. Эта часть тела — наряду с хитиновым клювом — остается твердой и не поддается сжатию. Далее эти данные были использованы для создания отверстий для побега. Проемы, которые были чуть шире расстояния между глазами осьминога, позволяли ему выбраться относительно легко, а более узкие отверстия требовали гораздо больших усилий.

Далее ученые провели ряд экспериментов, заставив осьминогов использовать ходя для побега. По словам ведущего автора исследования, доктора Синь Вэньси, они с коллегами были поражены, обнаружив насколько разнообразные стратегии использовали животные, чтобы выбраться наружу. Например, для преодоления более крупных отверстий головоногие использовали трехэтапную стратегию:

исследовали проем;

просовывали в него часть щупалец вместе с мантией;

просовывали оставшиеся щупальца.

С более узкими проходами осьминоги использовали четырехэтапный алгоритм:

изучали отверстие;

просовывали часть щупалец;

просовывали остальные щупальца;

протискивали мантию.

Авторы отмечают, что ранее считалось, что у осьминогов существует единая стратегия поведения: осьминоги используют щупальца, чтобы оттолкнуться от поверхности и подтянуть свое тело сквозь отверстие. Однако эксперименты показывают, что это не совсем так.

По словам автора исследования Майкла Куба из Неаполитанского университета, результаты этой работы показывают, как взгляд на поведение животных под другим углом может полностью изменить представление о нем.

Отметим, что осьминоги также вдохновили ученых на создание нового поколения роботов — "октоботов" (OctoBots). В дальнейшем ученые надеются выяснить, могут ли роботы, подобные осьминогам, преодолевать пространственные ограничения и проникать в труднодоступные места, куда иначе можно было бы попасть. Это может быть особенно полезно для поисково-спасательных роботов и аппаратов, предназначенных для исследования труднодоступных сред.

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