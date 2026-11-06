Миф о чрезмерной ленивости самого известного медведя в мире развеян: почему панды исчезают

Исследователи, работающие с пандами знают, их основная задача — сделать так, чтобы представителей этого вида стало больше. Но так ли на самом деле ленивы панды, что не могут размножаться без помощи людей.

Гигантские панды — одни из самых известных медведей которые давно заполучили репутацию и самых ленивых животных в мире. Более того, бытует мнение, что гигантские панды настолько ленивы, что не способны справиться с размножением без вмешательства человека, пишет Popular Science.

Известно, что сегодня гигантские панды находятся на грани вымирания, а потому ученые по всему земному шару работают сообща, чтобы не допустить исчезновения целого вида. Еще в 1972 году, когда президент Никсон сообщил, что в Штаты прибудут панды Лин-Лин и Син-Син, он также заявил, что основная проблема с пандами заключается в том, что они якобы "не умеют размножаться".

Директор Национального зоопарка Тед Рид знал об этой "проблеме с сексом" и был полон решимости найти решение. В рамках подготовки к прибытию панд — хотя пара была еще слишком молода для размножения — он нанял первого в истории зоопарка научного сотрудника-женщину, Девру Клейман, специалиста по репродуктивной биологии животных.

Кроме того, Рид часто писал секретарю Смитсоновского института Диплону Рипли о попытках зоопарка добиться потомства от этих животных. Любопытно, что сотрудники зоопарка и эксперты буквально были одержимы темой размножения панд. Рид воспринимал многолетние неудачи не только как личное поражение, но и в боле широком смысле.

Для исследователей, ответственных за размножение вымирающих видов, разговоры о сексе — часть работы, особенно когда речь идет о такой сложной задаче, как увеличение популяции панд. Похоже, что в случае с пандами у людей исчезают любые барьеры и стеснение. С другими видами животных такое невозможно. Наблюдения показывают, что подобные проявления у различных животных в зоопарках, как правило, вызывают стеснение у людей, но это не работает, когда речь идет о пандах, пытающихся спариться.

Но почему это так? Исследователи не знают наверняка, но полагают, что проблема может заключаться в том, что панды настолько милые, что кажутся скорее воплощением чистоты, чем чего-то непристойного. Таким образом, ученые пришли к выводу, что повышенный интерес людей к половой жизни больших панд, вероятно, во многом продиктован распространенным мифом о том, что эти медведи совершенно не имеют представления о том, как происходит размножение.

Однако на самом деле это утверждение заведомо ложно, поскольку современные панды (Ailuropoda melanoleuca) и их предки существуют на Земле уже миллионы лет. В дикой природе продолжительность жизни панды составляет примерно от пятнадцати до двадцати лет, а значит, для сохранения вида в течение столетий потребовалось бы немало успешных случаев размножения.

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