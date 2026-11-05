Кошка никогда не будет голодной: создана идеальная кормушка для питомцев (видео)

Видеоблогер из Новой Зеландии создал идеальную роботизированную кормушку для питомца — не просто выдает корм по расписанию, но также понимает, когда миска пуста.

В современном мире владельцам питомцев доступно множество автоматических кормушек для кошек. Однако, по сути, большинство из них — просто дозаторы, которые выдают заранее отмеренное количество корма по встроенному таймеру, пишет Popular Science.

Джейсон Уинфилд, видеоблогер из Новой Зеландии, часто бывающий в разъездах, захотел найти более совершенное решение: ему удалось разработать роботизированную кормушку, которая не просто выдает котам порцию корма, но и понимает, когда миска действительно опустела. По словам эксперта, таким образом кормушка не просто помогает утолять голод питомца, но также помогает избежать перекармливания или образования целой горы корма в миске.

Отметим, что в основе идеальной роботизированной кормушки лежит микроконтроллер Raspberry Pi Pico с поддержкой Wi-Fi; также предусмотрены небольшой ЖК-экран и звуковой сигнал, оповещающий о выдаче порции, а встроенные часы реального времени продолжают идти даже при отключении основного питания, что позволяет точно соблюдать график кормления.

Уинфилд также добавил переключатель в виде кошачьей голов, напечатанный на 3D-принтере — он используется для управления настройками. Поскольку в подобных самодельных проектах не исключены ошибки, автор предусмотрел систему защиты: если миска остается полной в течение определенного времени, подача корма автоматически прекращается. Устройство также оснащено ультразвуковым датчиком, который определяет присутствие кошки — это гарантирует, что корм случайно не высыплется животному на голову.

В результате видеоблогеру удалось создать эффективную и надежную автоматическую кормушку, благодаря которой питомцы всегда будут довольны.

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