Кішка ніколи не буде голодною: створено ідеальну годівницю для домашніх улюбленців (відео)

Відеоблогер із Нової Зеландії створив ідеальну роботизовану годівницю для домашнього улюбленця — вона не просто видає корм за розкладом, а й розуміє, коли миска порожня.

У сучасному світі власникам домашніх улюбленців доступно безліч автоматичних годівниць для котів. Однак, по суті, більшість із них — це просто дозатори, які видають заздалегідь відміряну кількість корму за допомогою вбудованого таймера, пише Popular Science.

Джейсон Вінфілд, відеоблогер із Нової Зеландії, який часто перебуває у відрядженнях, захотів знайти досконаліше рішення: йому вдалося розробити роботизовану годівницю, яка не просто видає котам порцію корму, а й розуміє, коли миска справді спорожніла. За словами експерта, таким чином годівниця не просто допомагає втамувати голод улюбленця, а й дозволяє уникнути перегодовування або накопичення цілої гори корму в мисці.

Зазначимо, що в основі ідеальної роботизованої годівниці лежить мікроконтролер Raspberry Pi Pico з підтримкою Wi-Fi; також передбачені невеликий РК-екран і звуковий сигнал, що сповіщає про видачу порції, а вбудований годинник реального часу продовжує працювати навіть при відключенні основного живлення, що дозволяє точно дотримуватися графіка годування.

Уінфілд також додав перемикач у вигляді котячої голови, надрукований на 3D-принтері — він використовується для керування налаштуваннями. Оскільки в подібних саморобних проєктах не виключені помилки, автор передбачив систему захисту: якщо миска залишається повною протягом певного часу, подача корму автоматично припиняється. Пристрій також оснащений ультразвуковим датчиком, який визначає присутність кота — це гарантує, що корм випадково не висиплеться тварині на голову.

У результаті відеоблогерові вдалося створити ефективну та надійну автоматичну годівницю, завдяки якій улюбленці завжди будуть задоволені.

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