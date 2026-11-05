Ваша кішка вас не ненавидить: у тварин є вагома причина побоюватися людей

Нове дослідження показало, що деякі кішки, подібно до людей, бувають дуже сором’язливими, саме тому вони бояться людей.

Люди та коти тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. Іноді власникам може здатися, що їхній улюбленець потай ненавидить їх. Втім, у вчених є для вас обнадійлива новина: можливо, ваша кішка зовсім не ненавидить вас — вона просто сором’язлива, пише Daily Mail.

У ході дослідження, в якому взяли участь 310 домашніх котів, вчені виявили, що деякі з них виявляють поєднання страху та цікавості: вони хочуть підійти до незнайомих людей і предметів, але водночас ставляться до них з обережністю.

Цікаво, що така поведінка нагадує сором’язливість у дітей, які буквально розриваються між бажанням досліджувати щось нове та прагненням залишатися в безпеці. Результати дослідження також показують, що ця риса найчастіше спостерігалася у котів та інших тварин, які народилися на вулиці.

Автори зазначають, що результати дослідження свідчать: сором’язливість у котів — це щось більше, ніж просто страх перед людьми. Вчені також виявили, що коти демонструють різноманітні моделі соціальної поведінки. Автори також сподіваються, що результати їхньої роботи спонукають власників уважніше спостерігати за своїми улюбленцями та краще розуміти їхні індивідуальні особливості поведінки.

Зазначимо, що для цього експерименту вчені попросили власників котів заповнити онлайн-анкету, адаптовану на основі опитувальника, який використовується для оцінки особистості дітей. Далі команда проаналізувала відповіді та оцінила рівень сором’язливості й страху у кожної кішки, а також її схильність виявляти інтерес до нових людей або іграшок.

У результаті їм вдалося виділити чотири основні типи особистості:

дуже товариські;

товариські;

боязкі;

сором’язливі.

Кішки, віднесені до категорії "дуже товариських" або "товариських", майже не відчували страху й охоче йшли на контакт із незнайомими людьми чи предметами. Водночас боязкі кішки поводилися нервово й неохоче взаємодіяли з чимось новим. Крім того, дослідники виділили четверту групу: кішки, у яких високий рівень страху поєднується з сильним бажанням досліджувати незнайомих людей або нові іграшки — така поведінка іноді зустрічається й у дітей.

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