Ваша кошка вас не ненавидит: у животных есть веская причина опасаться людей

Новое исследование показало, что некоторые кошки, подобно людям, бывают весьма застенчивыми, именно поэтому они опасаются людей.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок. Порой владельцам может показаться, что питомец втайне ненавидит их. Впрочем, у ученых есть для вас обнадеживающая новость: возможно, ваша кошка вовсе не ненавидит вас — она просто застенчива, пишет Daily Mail.

В ходе исследования, в котором участвовало 310 домашних кошек, ученые обнаружили, что некоторые из них проявляют сочетание страха и любопытства: они хотят подойти к незнакомым людям и предметам, но одновременно относятся к ним с опаской.

Любопытно, что такое поведение напоминает застенчивость у детей, которые буквально разрываются между желанием исследовать что-то новое и стремлением оставаться в безопасности. Результаты исследования также показывают, что эта черта чаще всего наблюдалась у котов и других животных, родившихся на улице.

Авторы отмечают, что результаты исследования показывают, что застенчивость у кошек — это нечто большее, чем просто страх перед людьми. Ученые также обнаружили, что кошки демонстрируют разнообразные модели социального поведения. Авторы также надеются, что результаты их работы побудят владельцев внимательнее наблюдать за своими питомцами и лучше понимать их индивидуальные особенности поведения.

Отметим, что для этого эксперимента ученые попросили владельцев кошек заполнить онайн-анкету, адаптированную из опросника, который используется для оценки личности детей. Далее команда проанализировала ответы и оценили уровень застенчивости и страха у каждой кошки, а также ее склонность проявлять интерес к новым людям или игрушкам.

В результате им удалось выделить четыре основные типа личности:

очень общительные;

общительные;

пугливые;

застенчивые.

Кошки, отнесенные к категории "очень общительных" или "общительных", почти не испытывали страха и охотно шли на контакт с незнакомыми людьми или предметами. В то же время, пугливые кошки вели себя нервно и неохотно взаимодействовали с чем-то новым. Кроме того, исследователи выделили четвертую группу: кошки, у которых высокий уровень страха сочетается с сильным желанием исследовать незнакомых людей или новые игрушки — подобное поведение иногда встречается и у детей.

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