Пиво в душе: самый расслабленный медведь Аляски получил награду за трапезу под водопадом

Рейнджеры продолжают вручать шуточные премии медведям на Аляске — на этот раз награду получил самый расслабленный медведь, который обедал прямо под водопадом.

Последние несколько недель сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс продолжают вручать награды медведям, живущим у ручья Анан-Крик. Ранее титула удостоилась мать-медведица, проявляющая чрезмерную опеку, а также медведь-интроверт, который прячется среди камней, пишет Popular Science.

На этот раз рейнджеры Лесной службы присудили безымянному медведю премию "Shower Beer Award" ("Пиво в душе") за весьма оригинальный выбор места для обеда. Обычно медведи, поймав лосося, не едят его под бурлящим водопадом. Однако один черный медведь (Ursus americanus), замеченный у ручья Анан-Крик в национальном лесу Тонгасс на Аляске, решил устроиться прямо под водопадом, чтобы насладиться своей добычей.

По словам сотрудников Лесной службы, наблюдая за тем, как этот невозмутимый черный медведь грызет лосося под потоками воды, они задумались, что это выглядит как аналог "пива в душе". Именно поэтому и было принято решение присвоить безымянному медведю шуточный титул.

Отметим, что рейнджеры национального леса Тонгасс в настоящее время вручают награды "Anan Bear Awards" 39 медведям, которых удалось заметить летом в центре наблюдения за дикой природой Анан-Крик.

Тонгасс — крупный национальный лес в США, охватывающий большую часть юго-восточной Аляски. На этой территории расположены ледник Менденхолл и пешеходные тропы. Лес также является домом для огромного количества видов, в том числе орлов и медведей.

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