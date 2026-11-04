Дерзкий зверь, которому все нипочем: самого бесстрашного медведя Аляски наградили титулом (видео)

Бесстрашный черный медведь по кличке Эрроу не обращает внимания на то, что его противник может быть значительно крупнее — за эту отвагу его удостоили шуточным титулом "Медоед".

Последние несколько недель сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс вручают награды 39 медведям, обитающим у ручья Анан-Крик. Ранее шуточную награду уже получила мать-вертолет, проявляющая гиперопеку, а также медвежонок, который так и не понял, как играть в прятки, пишет Popular Science.

Теперь рейнджеры присвоили титул еще одному медведю с Аляски — речь о черном медведе по кличке Эрроу, который удостоился награды "Медоед" (Honey Badger Award) 2026 года за свою невероятную стойкость.

Отметим, что в прошлом видео с медоедами (Mellivora capensis) стали вирусными, поскольку эти дерзкие зверьки активно демонстрируют, что им все нипочем. По сути, медоеды готовы бросить вызов куда более крупным соперникам, что и сделало медоедов настоящим символом бесстрашия.

По словам рейнджеров, похоже, этот дух бесстрашия жив и в медведе по кличке Эрроу. Сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс присудили этому черному медведю (Ursus americanus) награду "Медоед" 2026 года.

Сотрудники парка отмечают, черного медведя по кличке Эрроу легко узнать по шраму на ухе и тонкой белой полоске шерсти у носа, напоминающей усы. Наблюдения показывают, что Эрроу всегда отличался бесстрашием: например, в 2019 году в драке с другим черным медведем по кличке Татонка он повредил заднюю левую лапу. С тех пор он прихрамывает, но это ничуть не убавило его решимости.

Известно, что в этом году Эрроу также вступил в противостояние с двумя бурыми медведями и даже более, заставил их отступить. Отметим, что бурые медведи доминируют над черными из-за значительной разницы в размерах. Однако в ручье Анан-Крик рыбы так много, что более крупные звери зачастую предпочитают избегать конфликтов.

Рейнджеры национального леса Тонгасс вручают награды "Медведи Анан" (Anan Bear Awards) 39 медведям, которых удалось заметить летом в центре наблюдения за дикой природой Анан (Anan Wildlife Observatory).

Другие новости науки