Так и не понял правил: очаровательный медвежонок на Аляске признан худшим игроком в прятки (видео)

Забавный медвежонок получил титул за неумение играть в прятки — сотрудники парка назвали его "Худшим игроком в прятки".

В первые годы жизни медвежатам предстоит освоить множество навыков: ловить лосося, плавать, лазать по деревьям, держаться подальше от игл дикобраза и многое другое. Однако для одного медвежонка из национального леса Тонгасса на Аляске этот список расширился на еще одно умение — игра в прятки, пишет Popular Science.

Немногим ранее сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс подвели итоги конкурса "Лучшая медвежья мама — 2026" — титул получила черная медведица по имени Оссо. Однако она не единственная в семье, кто удостоился награды: титул также получил медвежонок Оссо — его удостоили шуточным титулом "Худший игрок в прятки — 2026".

Сотрудники парка отмечают, что медвежонок покорил сердца рейнджеро во время игры в прятки. Казалось, малыш хотел поиграть в прятки, но не совсем понимал правила. Впрочем, рейнджеры были только рады, поскольку это позволило чаще наблюдать за ним.

Отметим, что в этом сезоне у Оссо было трое медвежат, однако в августе рейнджеры заметили самку только с двумя детенышами. Ученые опасаются, что один из детенышей Оссо мог погибнуть. Уровень выживаемости медвежат черного медведя варьируется от 51 до 88% в зависимости от региона.

Национальный лес Тонгасс — крупнейший лес Америки, который занимает большую часть Юго-Восточной Аляски. На его территории также расположен ледник Менденхолл, множество пешеходных троп, а также обитают орланы и огромное количество медведей. Одно из самых примечательных мест — ручей Анан-Крик, куда на нерест заходит одна из крупнейших популяций горбуши на Юго-Восточной Аляске.

Наблюдения показывают, что на ручье Анан-Крик кормятся лососем 39 медведей: 31 черный медведь и 8 бурых медведей. Подобно своим сородичам, обитающим севернее, в национальном парке Катмай, медведи возвращаются сюда каждое лето, чтобы полакомиться лососем, а также научить медвежат ловить рыбу и выживать. И, как и в случае с медведями из Катмая, у каждого здешнего зверя есть свои привычки.

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