Так і не зрозумів правил: чарівне ведмежа на Алясці визнано найгіршим гравцем у хованки (відео)

Кумедне ведмежа отримало цей титул за невміння грати в хованки — працівники парку назвали його "найгіршим гравцем у хованки".

У перші роки життя ведмежатам доведеться опанувати безліч навичок: ловити лосося, плавати, лазити по деревах, триматися подалі від голок дикобраза та багато іншого. Однак для одного ведмежати з національного лісу Тонгасса на Алясці цей список поповнився ще одним умінням — грою в хованки, пише Popular Science.

Трохи раніше співробітники Лісової служби США в національному лісі Тонгасс підбили підсумки конкурсу "Найкраща ведмежа мама — 2026" — титул отримала чорна ведмедиця на ім’я Оссо. Однак вона не єдина в родині, хто отримав нагороду: титул також отримав ведмежа Оссо — його удостоїли жартівливого титулу "Найгірший гравець у хованки — 2026".

Співробітники парку зазначають, що ведмежа підкорило серця рейнджерів під час гри в хованки. Здавалося, малюк хотів пограти в хованки, але не зовсім розумів правила. Втім, рейнджери були тільки раді, оскільки це дало їм змогу частіше спостерігати за ним.

Зазначимо, що цього сезону в Оссо було троє ведмежат, однак у серпні рейнджери помітили самку лише з двома дитинчатами. Вчені побоюються, що одне з дитинчат Оссо могло загинути. Рівень виживання дитинчат чорного ведмедя коливається від 51 до 88% залежно від регіону.

Національний ліс Тонгасс — найбільший ліс Америки, який займає більшу частину Південно-Східної Аляски. На його території також розташований льодовик Менденхолл, безліч пішохідних стежок, а також мешкають орлани та величезна кількість ведмедів. Одне з найвизначніших місць — струмок Анан-Крік, куди на нерест заходить одна з найбільших популяцій горбуші на Південно-Східній Алясці.

Спостереження показують, що на струмку Анан-Крік лососем харчуються 39 ведмедів: 31 чорний ведмідь і 8 бурих ведмедів. Подібно до своїх родичів, що мешкають північніше, у національному парку Катмай, ведмеді повертаються сюди щоліта, щоб поласувати лососем, а також навчити ведмежат ловити рибу та виживати. І, як і у випадку з ведмедями з Катмая, у кожної тутешньої тварини є свої звички.

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