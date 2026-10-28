Рекордна міграція: істота вагою менше 10 грамів подолала майже 3000 км

Дослідники виявили, що крихітна кажан, вага якої становила лише кілька монет, подолала неймовірну відстань.

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів. Багато з них долають пішки, бігом, плаванням або в повітрі неймовірні відстані — таким чином тварини прагнуть дістатися до нових місць годування, знайти пару або мати потомство. Але як далеко насправді можуть переміщатися тварини? У вчених з’явився новий претендент, пише IFLScience.

Одним із головних претендентів на звання рекордсмена вважається один із найменших видів літаючих ссавців — кажан Натузіуса (Pipistrellus nathusii). За словами дослідників, одна з цих крихітних пухнастих істот коричневого кольору вагою не більше 10 грамів подолала неймовірну відстань у 2224 кілометри — від Латвії до Іспанії.

У серпні 2015 року в рамках проекту з кільцювання вчені наклали мітку на цю особину. Через два роки цю саму кажана помітили в іспанській провінції Наварра, про що вчені розповіли у науковій статті 2020 року.

Зазначимо, що цифра 2224 кілометри — це, ймовірно, лише занижений показник, оскільки відображає лише найкоротшу відстань між двома точками. Насправді відомо, що під час міграції ці кажани часто тримаються узбережжя Балтійського моря. Таким чином, вчені вважають, що кажан, ймовірно, подолав близько 3000 кілометрів під час рекордної міграції.

Результати виглядають досить цікаво, оскільки більшість європейських кажанів рідко мігрують на відстані, що перевищують кілька сотень кілометрів. Більше того, перельоти на відстань понад 1000 кілометрів — досить рідкісне явище. Як правило, великі тропічні види зазвичай долають не більше 2000 кілометрів. Це робить рекорд, встановлений крихітною особиною, ще більш вражаючим.

Зазначимо, що рекорд, встановлений цією відважною пухнастою істотою, згодом був побитий іншим представником того самого виду. Кажан Натузіуса пролетів з Росії до Французьких Альп — відстань у 2486 кілометрів — перевершивши попереднього рекордсмена більш ніж на 260 кілометрів. За словами провідного автора дослідження, доктора Дениса Васенкова з Інституту проблем екології та еволюції імені Северцова, такий результат став величезною несподіванкою для вчених.

До речі, найдовша міграція серед наземних тварин — це шлях карибу, які долають 1200 кілометрів, рухаючись із Канади та Гренландії у бік Північного полярного кола.

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