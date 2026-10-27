Найдивніший плазун в історії Землі: тварина відмовилася виходити з океану (фото)

Унікальна палеонтологічна знахідка несподівано потрапила до рук вчених — їм вдалося виявити броньованого плазуна, який прожив усе життя в морі.

За мільярди років наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, але на Землі немає жодного виду земноводних, що мешкають в океані. Цікаво, що їхня пориста шкіра, необхідна для газообміну та водного балансу, як правило, не пристосована до впливу солі. Але, схоже, у цього правила є свої винятки, пише Science Alert.

За словами геолога Ліпіна Дяо, до них із колегами потрапили два викопні зразки, знайдені у відкладах пізнього тріасу в Китаї. Ці скам’янілості вказують на існування стародавнього виду земноводних, який не просто мешкав у солоній воді, а повністю повернувся в океанічне середовище, провівши в ньому все своє життя. Йдеться про незвичайну істоту, яка отримала назву Gerrothorax maritimus.

Голотип G. maritimus. Екземпляр розташований черевною стороною догори Фото: Guizhou University

Скам’янілості були знайдені місцевими фермерами в повіті Гуаньлін, у гірській породі віком близько 237 мільйонів років — у самому центрі родовища тріасових скам’янілостей у провінції Гуйчжоу. Вважається, що в епоху пізнього тріасу ця територія була повністю вкрита морем, що свідчить про те, що Gerrothorax maritimus, ймовірно, населяв цю територію поряд з іхтіозаврами, морськими ліліями та черепахами.

За словами авторів дослідження, раніше в цьому регіоні їм вдавалося знаходити переважно морських рептилій і риб, однак тепер вони виявили щось цікаве — земноводне. Зазначається, що обидва екземпляри були знайдені на відстані понад 30 кілометрів від найближчих потенційних островів. Це дозволяє припустити, що тварини, можливо, взагалі ніколи не залишали водного середовища. Це вражаючий факт, зважаючи на те, що саме здатність пересуватися як по суші, так і по воді — головна відмінна риса земноводних.

Вчені зазначають, що, на відміну від усіх сучасних амфібій, плоске тіло Gerrothorax було вкрите твердими панцирними пластинами, які чудово збереглися. Невідомо, чи мали всі ранні земноводні проникну шкіру, як сучасні види, але навіть якщо це було так, панцир Gerrothorax перешкоджав поглинанню води через шкірні покриви. Це змушувало тварину пити воду й засвоювати її через травний тракт — на відміну від більшості нині живих земноводних.

Ліва кисть голотипу. Пальці не збереглися б у особин, яких віднесло течією в океані Фото: Guizhou University

Зазначимо, що вчені розглядали ймовірність того, що виявлені екземпляри могли бути просто винесені в море, однак, оскільки скелети збереглися майже повністю, такий варіант видається досить сумнівним.

Автори також провели аналіз ізотопів стронцію в кістках і виявили докази того, що обидва зразки вели морський спосіб життя. Вчені припускають, що ці особини, ймовірно, росли, споживаючи морську воду, а тому співвідношення ізотопів стронцію в їхніх кістках відображає склад морського середовища.

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