Самое странное земноводное в истории Земли: животное отказалось выходить из океана (фото)

Уникальная палеонтологическая находка неожиданно попала в руки ученых — им удалось обнаружить бронированное земноводное, прожившее всю жизнь в море.

За миллиарды лет наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, но на Земле нет ни одного вида земноводных, обитающих в океане. Любопытно, что их пористая кожа, необходимая для газообмена и водного баланса, как правило не приспособлена к воздействию соли. Но, похоже, у этого правила есть свои исключения, пишет Science Alert.

По словам геолога Липина Дяо, в их с коллегами руки попало два ископаемых образца, найденных в отложениях позднего триаса в Китае. Эти окаменелости указывают на существование древнего вида земноводных, который не просто обитал в соленой воде, а полностью вернулся в океаническую среду, проведя в ней всю свою жизнь. Речь о необычном существе, получившем название Gerrothorax maritimus.

Голотип G. maritimus. Экземпляр расположен брюшной стороной вверх Фото: Guizhou University

Окаменелости были найдены местными фермерами в уезде Гуаньлин, в горной породе возрастом около 237 миллионов лет — в самом центре местонахождения триасовых ископаемых в провинции Гуйчжоу. Считается, что в эпоху позднего триаса эта территория была полностью покрыта морем, что свидетельствует о том, что Gerrothorax maritimus, вероятно, населял эту территорию наряду с ихтиозаврами, морскими лилиями и черепахами.

По словам авторов исследования, ранее в этом регионе им удавалось находить преимущественно морских рептилий и рыб, однако теперь они обнаружили нечто любопытное — земноводное. Отмечается, что оба экземпляра были найдены более чем в 30 километрах от ближайших потенциальных островов. Это позволяет предположить, что животные, возможно, вообще никогда не покидали водную среду. Это поразительный факт, учитывая, что именно способность перемещаться как по суше, так и по воде — главная отличительная черта земноводных.

Ученые отмечают, что в отличие от всех современных амфибий, плоское тело Gerrothorax было покрыто твердыми панцирными пластинами, которые отлично сохранились. Неизвестно, обладали ли все ранние земноводные проницаемой кожей, как современные виды, но даже если это было так, панцирь Gerrothorax препятствовал поглощению воды через кожные покровы. Это вынуждало животное пить воду и усваивать ее через пищеварительный тракт — в отличие от большинства ныне живущих земноводных.

Левая кисть голотипа. Пальцы не сохранились бы у особей, которые были перенесены течением в океане Фото: Guizhou University

Отметим, что ученые рассматривали вероятность того, что обнаруженные экземпляры могли быть попросту унесены в море, однако, поскольку скелеты сохранились почти полностью, такой вариант кажется весьма сомнительным.

Авторы также провели анализ изотопов стронция в костях и обнаружили доказательства того, что оба образца вели морской образ жизни. Ученые предполагают, что эти особи, вероятно, росли, потребляя морскую воду, а потому соотношение изотопов стронция в их костях отражает состав морской среды.

Другие новости науки