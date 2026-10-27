Чистят лапки перед тем, как заснуть: ученые впервые подтвердили, что пауки действительно спят

Исследователям впервые в истории удалось подтвердить, что пауки спят. Более того, у них наблюдается фаза, напоминающая быстрый сон.

Пауки относятся к древней группе животных, история которой насчитывает сотни миллионов лет. Именно поэтому открытие у них какого-то поведения указывает на то, как давно оно могло возникнуть. Новое исследование стало первым, в котором удалось доказать, что пауки на самом деле спят, пишет IFLScience.

Еще в 2022 году ученые представили результаты любопытной работы: выяснилось, что пауки-скакунчики демонстрируют активность, похожую на фазу быстрого сна (REM-фазу). Заметить это удалось благодаря тому, что тела этих пауков полупрозрачны. Далее возник еще один вопрос: происходит ли эта активность именно во время сна?

Как вообще определить, спит ли паук? В новом исследовании команда из Боннского института организмической биологии систематически проверяла общепринятые поведенческие критерии сна на виде пауков-скакунчиков Portia fimbriata. Ученые учитывали такие показатели, как:

поза;

состояние покоя;

повышенный порог реакции на внешние раздражители;

циркадные ритмы;

гомеостатическая регуляция сна.

По словам авторов исследования Нальи Гайгер и доктора Даниэлы Ресслер, им с коллегами удалось доказать, что пауки Portia соответствуют всем этим критериям и даже проходят через две различные стадии сна. В результате мы впервые с уверенностью можем утверждать: пауки действительно спят.

Отметим, что ученые наблюдали за этими пауками при разном освещении и фиксировали их поведение с помощью видеокамер. В результате им удалось запечатлеть ритуал отхода ко сну, который, к слову, похож на человеческий. Наблюдения показывают, что перед сном пауки тратят немало времени на тщательную чистку всех восьми лапок. Кроме того, они спят на небольшой шелковистой платформе — своего рода гамаке — здесь они располагаются вниз головой и принимают характерную для сна позу. Далее пауки становятся почти полностью неподвиными.

Ученые обнаружили, что во время сна тела пауков полностью обмякают, но в течение ночи они периодически переходят в состояние, напоминающее фазу быстрого сна у позвоночных. В это время пауки могут двигаться: их лапки поджимаются, а глазные трубки совершают быстрые движения. Не менее любопытно и то, что утром, прежде чем приступить к своим делам, пауки приводят себя в порядок.

Авторы отмечают, что пауки во время быстрой фазы сна слабее реагировали на звуки. Кроме того, если их ночной отдых был нарушен, пауки, похоже, наверстывали сон, который недополучили. Это явление соответствует понятию "гомеостатического восстановления" о котором упоминают авторы исследования.

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