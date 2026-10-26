Выталкивают потомство и делятся едой с друзьями: что общего у людей и летучих мышей

Это может показаться странным, но на самом деле у человека и летучей мыши удивительно много общего — ученые назвали несколько черт.

Летучие мыши — единственные в мире млекопитающие, способные к активному полету. Их часто связывают с болезнями, вампирами и прочими неприятными вещами, но на самом деле они — важнейшие опылители, играющие ключевую роль в экосистеме, пишет Popular Science.

По словам эволюционного биолога из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме Рейчел Пейдж, летучие мыши невероятно крутые и интересные, но одна из самых веских причин, по которой летучие мыши так привлекают ученых — их поразительное сходство с людьми. Ученые рассказали, в чем оно проявляется.

Делятся едой с друзьями

Для людей совместная трапеза в хорошей компании — источник огромной радости. При этом для многих видов летучих мышей-вампиров делиться пищей — вопрос выживания. Дело в том, что они питаются исключительно кровью и могут прожить без еды всего около двух ночей, после чего погибают. Чтобы избежать этого, они полагаются на свои социальные связи — проще говоря, друзья делятся с ними едой.

Не боятся вступать в борьбу, даже если противник сильнее

По словам Пейдж, у летучих мышей, как и у людей, есть свой ярко выраженный характер — это заметно на уровне видов и отдельных особей. Например, существуют виды, отличающиеся весьма задиристым нравом — они буквально ищут повод для драки; а есть и другие — гораздо более пассивные, спокойные и миролюбивые.

Например, на окраине панамского национального парка Соберания крошечные летучие мыши, питающиеся фруктами, порой захватывают места отдыха более крупных сородичей — хищных летучих мышей. Любопытно, что короткохвостый листонос (Carollia perspicillata) весит примерно столько же, сколько ягода клубники, в то же время бахромчатогубый листонос (Trachops cirrhosus) вдвое больше. Во время наблюдений ученые множество раз наблюдали стычки между этими видами.

Решение сложных задачи

Исследования показывают, что даже в густых панамских джунглях летучие мыши могут обнаруживать неподвижных насекомых, сидящих на листьях. Изначально ученые полагали, что плотная листва создает для мелких насекомых своего рода "акустический камуфляж", сбивающий с толку эхолокационную систему летучих мышей. Но они ошибались.

Ученые обнаружили, что летучие мыши научились "видеть" сквозь этот камуфляж, меняя угол, од которым они приближаются к насекомому.

Выталкивают потомство в большой мир

По словам Пейдж, когда приходит время отлучать детенышей от груди или когда им пора покидать убежище, самки листоносов буквально физически подталкивают свое потомство предплечьями.

Отметим, что такое поведение "подталкивания" встречается у самых разных видов животных. Например, у птиц, когда птенцы готовы покинуть гнездо.

Ведут себя иначе во время болезни

Когда люди или приматы заболевают, их поведение меняется: мы стараемся изолироваться, чтобы не сдержать распространение болезни, а также ищем лекарства. Ученые обнаружили, что летучие мыши, вероятно, также меняют свой рацион, переходя на менее питательные листья. Это может показаться странным, но ученые полагают, что такие листья обладают целебными свойствами.

Обучаемся через прослушивание

Наблюдения показали, что летучие мыши вида Trachops cirrhosus прислушиваются к брачным сигналам своих жертв, чтобы найти добычу. Эти рукокрылые, питающиеся лягушками, "подслушивают" призывные крики самцов, предназначенные для привлечения самок. По этим звукам они определяют, съедобна ли лягушка или ядовита, прежде чем напасть.

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