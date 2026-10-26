Все немецкие кенгуру были съедены волками: что там вообще произошло

История началась в 2001 году, когда из зоопарка в городе Бург-Штаргард в Мекленбурге, сбежали несколько валлаби Беннетта. Это сумчатое млекопитающее среднего размера из семейства кенгуровых.

Самец валлаби и две самки, видимо, решили, что жизнь среди садово-огородных участков, лесов и лугов вполне приемлема, пишет Фокус.

Маленькие “эмигранты” лакомились побегами фасоли и бутонами роз, грелись на солнце на склонах холмов и обзавелись потомством. К 2004 году в этой местности насчитывалось, предположительно, от семи до восьми валлаби, живущих на воле. Эта небольшая группа кенгуру просуществовала в Германии 10 лет.

В долгосрочной перспективе это могло бы даже увенчаться успехом. Животные неплохо переносили немецкие зимы, находили достаточно пищи и размножались. Поначалу их главной проблемой был крайне ограниченный генофонд. Однако это вовсе не означает неминуемый конец популяции: при благоприятных условиях она вполне могла бы просуществовать еще много поколений.

Пример острова Мэн показывает, насколько успешным может быть подобный сценарий. Там из сбежавших валлаби также сформировалась дикая популяция, которая со временем выросла до более чем тысячи особей. Мягкие зимы, обилие пищи и практически полное отсутствие крупных хищников превратили остров в маленькую Австралию посреди Ирландского моря.

Однако в Бург-Старгарде было то, чего не оказалось на острове Мэн — волки. В конце концов, небольшая популяция немецких кенгуру была съедена волками, которые являются местными хищниками, обитающими в лесах Германии столетиями.

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