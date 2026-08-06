Самый грозный хищник на Земле: названо существо, внушающее ужас медведям и пумам (видео)

Дикая природа Северной Америки может быть весьма опасным местом, но ученые обнаружили, что в мире есть гораздо более грозный хищник, чем местные пумы и медведи.

Северная Америка является домом для одних из самых грозных хищников в мира — черных и бурых медведей, способных растерзать человека одним ударом могучей лапы, а также пум, которые почти бесшумно передвигаются на мягких лапах. Большинство туристов опасаются одного из этих грозных хищников, но исследования показывают, что в этом регионе есть хищники, которые наводят страх даже на медведей и пум, пишет Science Alert.

По словам ученых, речь о нас — людях. Наблюдения показывают, что на самом деле нападения медведей и пум на людей настолько редки, что в Северной Америке для человека даже вероятность удара молнии значительно выше. Ученые не знают с чем это связано, но считают, что пумы и медведи прилагают невероятные усилия, чтобы держаться подальше от людей, когда это возможно.

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Эколог из Йельского университета Освальд Шмитц считает, что эти открытия меняют наше представление о конфликте между человеком и хищниками. Статистика свидетельствует о том, что в Северной Америке бурые медведи (Ursus arctos), как правило, нападают в среднем на 11,4 человека в год. В то же время пумы (Puma concolor) нападают всего на 4-6 человек в год, а частота нападений черных медведей (Ursus americanus) неизвестна, но в период с 1900 по 2009 год было задокументировано всего 63 случая гибели людей от нападений черных медведей. Для сравнения, в США и Канаде ежегодно от удара молнии страдают более 500 человек.

Почему же нападения так редки? Результаты двух исследований показали, что пумы и медведи не просто реагируют на появление людей. Вместо этого они активно меняют свое поведение, чтобы избегать нас. Например, в исследовании, проведенном под руководством биолога-исследователя дикой природы Филипа Манклика из Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, ученые сосредоточились на изучении черных и бурых медведей, кормящихся вдоль лососевых ручьев на юго-востоке Аляски.

В ходе исследования ученые воспроизводили записи криков чаев, звуков внедорожников или человеческих голосов, когда приближались медведи. Камеры записывали то, что происходило дальше. Результаты показывают, что медведи вдвое чаще обращались в бегство, услышав звуки транспортных средств, в сравнении с тем, когда ученые воспроизводили звуки чаек. Более того, от звуков человеческих голосов медведи убегали в 10 раз час. Это имеет последствия, выходящие далеко за рамки взаимодействия медведей и людей.

Дело в том, что медведи уносят пойманную добычу в близлежащие леса, оставляя после себя разлагающиеся остатки, которые помогают удобрять систему. Нарушение этого переноса питательных веществ имеет цепную реакцию на другие экосистемные процессы.

В другом исследовании, проведенном ученым-экологом Джоном Морганом из Калифорнийского университета, ученые проанализировали данные GPS за 6 лет, собранные у 36 помеченных диких пум в горах Санта-Круз. Далее ученые сопоставили данные с данными приложения для отслеживания физической активности, что показало, где и когда люди ходили пешком, катались на велосипедах и использовали тропы.

Результаты показали, что пумы не просто реагировали на присутствие людей, хищники также предвидели, где и когда человеческая активность будет интенсивной — они также избегали этих мест. Однако даже когда пумы жили в районах с высокой человеческой активностью, они не становились более склонны к нападениям. Проще говоря, результаты обоих исследований показывают, что хищники, похоже, делают все, чтобы избежать встречи с людьми.

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