Назван морской гигант, издающий самый громкий звук в океане: никто не знает почему (видео)

Ученые обнаружили, что эти невероятно громкие щелчки отличаются от звуков, используемых для коммуникации и поиска добычи, и могут распространяться на расстояние до 70 километров.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для крупнейших животных на Земле — китов. Кашалоты известными громкими вокализациями, которые обычно напоминают щелчки или даже коды. Ученые десятилетиями пытались понять их, и теперь, похоже, им удалось приблизиться к этому, пишет IFLScience.

Наблюдая за кашалотами (Physeter macrocephalus) в водах у берегов Сейшельских островов, Шри-Ланки, Норвегии и Шотландии, ученые выявили еще один класс звуков кашалотов, издаваемый только самцами. Любопытно, что этот звук чрезвычайно громкий, низкочастотный и ритмичный, он также способен распространяться на расстояние до 70 километров в глубинах океана.

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Наблюдения показали, что самцы издают громкие низкочастотные звуки с большими промежутками в течение 5-10 секунд между щелчками, что совершенно не похоже ни на эхолокационные щелчки для поиска пищи, ни на ранее изученные коммуникационные щелчки.

Что еще интереснее, несмотря на промежутки в несколько секунд между звуками, киты все же придерживались ритма, хотя и довольно медленного. Ученые не знают наверняка, но полагают, что кашалотам удается поддерживать ритм благодаря тому, что они слушают эхо щелчка на морском дне и используют его в качестве сигнала для следующего.

По словам первого автора исследования, первого автора Симоне Видесена из Орхусского университета, глубокие щелчки кашалотов под водой достигают невероятных 236 децибела. Отметим, что звук распространяется под водой по-разному — простыми словами, 100 децибел в воде вовсе не то же самое, что и 100 децибел в воздухе. Если перевести 236 дБ, получится эквивалент 174,5 дБ в воздухе. Для сравнения, это эквивалентно мощным фейерверкам, выстрелам из мощных винтовок, извержению Кракатау и даже реву Годзиллы.

Ученые полагают, что киты способны издавать такие звуки благодаря так называемому носовому комплексу. Это огромная часть анатомии кита, составляющая около трети длины тела и весящая до пяти тонн. Именно эта анатомия дала кашалоту его название. Известно, что этот комплекс содержит фонетические губы внутри носа кита, которые они смыкают, создавая щелчки. Более того, ученые считают, что эти звуки способны рассказать о носе и здоровье отдельных особей.

По словам старшего автора исследования, профессора Питера Тегльберга Мадсена, эти звуки, вероятно, могут функционировать как честный сигнал о размере. Ученые изучили щелчки и использовали звуковые модели — результаты указывают на то, что эти звуки могут быть слышны на расстоянии до 70 километров. Такие факторы, как температура, глубина и даже фоновый шум от человеческой деятельности, могут влиять на расстояние, на котором слышны щелчки.

Отметим, что звуки, записанные в ходе этого исследования, достигли более 200 дБ, что делает этот сигнал самым громким из когда-либо зарегистрированных для млекопитающих. Теперь команда надеется выяснить, почему киты это делают.

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