Гигантский айсберг перевернулся рядом с городом в Гренландии: побережье атаковали волны (видео)

Камера запечатлела невероятно драматический момент, когда гигантский айсберг перевернулся недалеко от города в Гренландии, окатив побережье огромными волнами.

В большинстве своем большая часть айсбергов скрыта под поверхностью океана, но порой нам все же удается наблюдать их целиком. Именно такой момент запечатлела камера, установленная недалеко от побережья Илулиссата в Гренландии. Камера запечатлела драматический момент, когда гигантский айсберг перевернулся, направив волны в сторону прибрежного города, пишет IFLScience.

По словам ученых, как правило, на поверхности океана в любой момент времени виднеется лишь около 11% айсберга. В то же время остальная его часть остается скрытой ото всех, кроме пингвинов, белых медведей и подводных дронов, которые погружаются в местные воды.

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Однако время от времени нам все же удается хорошо рассмотреть нижнюю часть одного из ледяных гигантов. Это происходит, когда айсберги тают, отламываются и совершают кувырок. По словам исследователей, большие айсберги часто переворачиваются вскоре после отрыва от основного ледяного шельфа, принимая более устойчивое положение.

Дэн Берисфорд из NASA отмечает, что в данном случае неизвестно, как долго айсберг у побережья Гренландии был отделен от своего родительского шельфового ледника. На краю ледника его вершина очень белая и похожа на снег, но когда он отламывается от ледника, айсберг часто переворачивается. Когда это происходит, та часть айсберга, которая была скрыта под водой, приобретает глубокий синий цвет.

По мере того, как айсберги дрейфуют, от них отламываются куски, и они немного вращаются, поэтому на краю айсберга видны линии воды, где одна сторона опустилась, а другая всплыла. Теперь можно увидеть, где раньше была водой. Порой у них бывают водопады по бокам, если это большой айсберг с плоской вершиной. Но они рассказывают историю своего происхождения.

Драматический момент переворота айсберга был запечатлен на видео 25 июля 2026 года. В течение 55 минут ученые наблюдали, как айсберг приближается к берегу и откалывается от него большими пластами. Затем айсберг возвышается над водой, прежде чем снова рухнуть вниз, теперь уже вверх дном.

По словам ученых, данное видео представляет собой процесс того, как айсберг стремится к новому равновесию. Как только достаточное количество тающего или падающего льда смещает его центр масс, то, что выглядело довольно твердым и стабильным блоком льда, может внезапно стать неустойчивым, вращаясь, пока не достигнет своего нового, плавающего положения.

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