Искали гигантские деревья, а наткнулись на затерянный мир: на Тайване обнаружили "храмы гигантов"

Исследователи отправились в экспедицию на поиски гигантских деревьев, скрытых на Тайване, однако им удалось обнаружить нечто более любопытное — затерянный мир.

В скрытых горных лесах Тайваня, как известно, растут деревья, достигающие невероятной высоты — они считаются одними из самых высоких деревьев Восточной Азии. Это также делает их крупнейшими природными хранилищами углерода на планете, пишет Science Daily.

Ученые также отмечают, что Тайвань — одно из немногих мест на Земле, способных поддерживать существование действительно гигантских деревьев. Некоторые из них способны достигать высоты около 80 метров. С 2014 году ученые занимаются поиском, измерением и документированием этих гигантских деревьев, и в 2023 году им удалось сделать удивительное открытие. Команда идентифицировала тайваньскую пихту (Taiwania cryptomerioides) высотой 84,1 метра — это дерево признано самым высоким на Тайване и во всей Восточной Азии.

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Считается, что именно география Тайаня способна объяснить, почему на острове растут столь огромные деревья. Площадь острова составляет примерно 36 000 квадратных километров, а большая часть ландшафта является горным — более 250 вершин, возвышающихся более чем на 3000 метров. Самая высокая, гора Нефрит, достигает 3952 метров. Эксперты полагают, что такой диапазон высот способен поддержать исключительное разнообразие растительности.

Предыдущие исследования уже показали, что около 60% территории Тайваня покрыто лесами, а на острове произрастает около 950 миллионов деревьев. Увы промышленная лесозаготовка с 1912 по 1991 год уничтожила большую часть первоначального первобытного леса. Однако самые крутые и труднодоступные участки местности все же служили естественным барьером.

С 2014 года ученым удалось сделать множество открытий гигантских деревьев. Для этого ученые использовали лазерное сканирования — метод, посылающий лазерные импульсы с самолета в сторону ландшафта. Записывая время, необходимое для возврата каждого импульса, система может построить подробную 3D-модель местности и оценить высоту отдельных деревьев. Использовав различные технологии, к концу 2022 году ученым удалось создать "Карту гигантских деревьев Тайваня", на которой были отмечено 941 дерево высотой более 65 метров.

В 2023 году ученые отправились на поиски самого высокого дерева Тайваня и наткнулись на дерево, высота которого достигала 84,1 метра — оно получило название "Небесный меч реки Даань". В 2026 году ученые продолжили исследование и измерили еще десяток пихт высотой более 70 метров, а две из них превысили 80 метров.

Карта гигантских деревьев также привела ученых к исключительным скоплениям массивных деревьев, которые ученые назвали "храмами гигантов". Вблизи горы Бенья, на одном гектаре леса росло 11 деревьев, каждое высотой более 65 метров. Позже ученые обнаружили еще большее скопление — около трех десятков тайваньских пихт.

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