Шукали гігантські дерева, а натрапили на загублений світ: на Тайвані виявили "храми гігантів"

Дослідники вирушили в експедицію на пошуки гігантських дерев, прихованих на Тайвані, проте їм вдалося виявити щось цікавіше — загублений світ.

У прихованих гірських лісах Тайваню, як відомо, ростуть дерева, що досягають неймовірної висоти — вони вважаються одними з найвищих дерев Східної Азії. Це також робить їх найбільшими природними сховищами вуглецю на планеті, пише Science Daily.

Вчені також зазначають, що Тайвань — одне з небагатьох місць на Землі, де можуть існувати справді гігантські дерева. Деякі з них можуть сягати висоти близько 80 метрів. З 2014 року вчені займаються пошуком, вимірюванням та документуванням цих гігантських дерев, і в 2023 році їм вдалося зробити дивовижне відкриття. Команда ідентифікувала тайванську ялицю (Taiwania cryptomerioides) висотою 84,1 метра — це дерево визнано найвищим на Тайвані та в усій Східній Азії.

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Вважається, що саме географія Таяня може пояснити, чому на острові ростуть такі величезні дерева. Площа острова становить приблизно 36 000 квадратних кілометрів, а більша частина ландшафту є гірською — понад 250 вершин, що підносяться на висоту понад 3000 метрів. Найвища гора, Нефрит, сягає 3952 метрів. Експерти вважають, що такий діапазон висот здатний підтримувати виняткове різноманіття рослинності.

Попередні дослідження вже показали, що близько 60 % території Тайваню вкрито лісами, а на острові росте близько 950 мільйонів дерев. На жаль, промислова вирубка лісів у період з 1912 по 1991 рік знищила більшу частину первісного пралісу. Однак найкрутіші та найважкодоступніші ділянки місцевості все ж слугували природним бар’єром.

З 2014 року вченим вдалося зробити чимало відкриттів щодо гігантських дерев. Для цього вчені використовували лазерне сканування — метод, за допомогою якого з літака у бік ландшафту надсилаються лазерні імпульси. Записуючи час, необхідний для повернення кожного імпульсу, система може побудувати детальну 3D-модель місцевості та оцінити висоту окремих дерев. Використавши різні технології, до кінця 2022 року вченим вдалося створити "Карту гігантських дерев Тайваню", на якій було позначено 941 дерево висотою понад 65 метрів.

У 2023 році вчені вирушили на пошуки найвищого дерева Тайваню й натрапили на дерево, висота якого сягала 84,1 метра — воно отримало назву "Небесний меч річки Даань". У 2026 році вчені продовжили дослідження й виміряли ще десяток ялиць висотою понад 70 метрів, а дві з них перевищили 80 метрів.

Карта гігантських дерев також привела вчених до виняткових скупчень масивних дерев, які вчені назвали "храмами гігантів". Поблизу гори Бенья на одному гектарі лісу росло 11 дерев, кожне висотою понад 65 метрів. Пізніше вчені виявили ще більшу групу — близько трьох десятків тайваньських ялин.

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